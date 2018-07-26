Українські в’язні сумління в Полтаві вимагали звільнення Олега Сенцова

Керівництво й члени Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих заявили в нашому місті про підтримку земляків, нині кинутих до російських тюрем. Звернення з вимогою негайно звільнити із кремлівських в’язниць Олега Сенцова, котрий безтерміново голодує, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха та інших українських громадян оприлюднили в Полтаві голова ВТПВіР Орина Сокульська, очільник Полтавського обласного товариства політичних в’язнів та репресованих Анатолій Банний, Олекса Різників із Одеси – в’язень сумління головний редактор Видання ВТПВіР “Зона”, примірники якого тримали в руках учасники акції.

Заяву Проводу ГО “ВТПВіР” “Свободу українським політ­в’язням!” оголосила очільниця Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих Орина Сокульська. Від членів Полтавського обласного товариства ВТПВіР виступив його голова Анатолій Банний. Зібрання відбулося на вулиці Соборності в центрі Полтави на Круглій площі, де піднято Державний прапор України, винесений з поля бою в Іловайську в серпні 2014 року захисником Батьківщини від російських окупантів — бійцем батальйону “Азов” з позивним “Котигорошко”, та червоно-чорний стяг — символ рідної землі й пролитої за неї крові героїв.

Валентина ШЕМЧУК,

заслужений працівник культури України, член НСЖУ

З А Я В А

Ні — міжнародному тероризму Росії!

Свободу українським заручникам Кремля!!!

Резолюція розширеного засідання Проводу та Координаційної Ради ГО “Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих”

“Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”, — зазначено в статті 3 Конституції України. Ми, члени Громадської організації “Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих”, у день 22-річчя Конституції України заявляємо, що незаконне ув’язнення українських громадян у російських тюрмах, сучасна путінська агресія проти України і всього світового співтовариства увійшли в історію людства чорною міткою беззаконня та свавілля.

Тому в річницю ухвалення Конституції ми б’ємо на сполох та об’єднуємо Україну для голосу правди й честі на захист прав і свобод українських політичних в’язнів путінської Москви.

Сьогодні нас охоплює тривога за долю України і всього світу, бо на наших очах у Росії відбувається відродження ганебної практики тоталітарної комуністичної системи поліційного переслідування інакодумства на тлі очевидного прагнення відновити російську імперію в межах до її розпаду 1991 року. А це означає нове поневолення визволених народів, порушення світового порядку, який базувався на дотриманні законів і міжнародних зобов’язань і прав людини.

Доля Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха та інших українських громадян, зокрема й представників кримськотатарського народу, ув’язнених режимом Путіна, — це попередження світові про цю величезну загрозу, але це й спонукання до єдності дій і готовності дати відсіч жадобі новоявленого диктатора до світового панування.

Мужність, незламність і віра в торжество Незалежності нашої країни — взірець бойового духу, сили та правди сучасних непохитних героїв, лицарів свободи — українських в’язнів сумління у сучасній московській деспотії. ГЕТЬ брудні руки московської псевдофеміди від Олега Сенцова та його побратимів! НІ — путінському беззаконню!

Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих обурене діями кагебешного путінського режиму і заявляє підтримку резолюції Європарламенту щодо негайного звільнення кінорежисера Олега Сенцова та 70-ти інших політв’язнів Кремля і має надію, що сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи теж скаже своє вагоме слово на захист громадян України — заручників московського деспота.

Ми стурбовані станом здоров’я Олега Сенцова, його побратимів та тим, у яких умовах вони відбувають незаконні покарання. Моральні лідери нації мають повернутися з Московщини не в цинкових трунах, а живі.

Закликаємо лідерів усіх держав, Міжнародні правозахисні організації, авторитетних російських правозахисників, яким дорогі ідеали свободи й демократії, права людини, посилити тиск на Путіна, щоб українські політв’язні вийшли на волю, а путінські війська забралися з окупованих територій Донбасу і Криму.

Ми звертаємося і до своїх співвітчизників із закликом до єдності та громадянської активності. Росія, почавши збройну агресію проти України і наштовхнувшись на гідний опір українського народу, шукає різних способів розхитати внутрішню стабільність нашого суспільства і держави. Не даймося на підступи провокаторів та улесливі обіцянки путінської агентури! Пам’ятаймо заповіт видатного сина України, борця за нашу державність Симона Петлюри: “Держава понад партії, нація понад класи”. Тільки своєю єдністю і громадянською активністю ми можемо врятувати Олега Сенцова та всіх інших політв’язнів.

Ми звертаємось і до наших побратимів — російських в’язнів сумління: приєднуйтеся до нашої боротьби за звільнення українських політв’язнів, бо це боротьба і за російський народ, за його звільнення від мороку імперського мислення, який охопив Росію і може призвести лише до нових бід на всій планеті.

Разом ми переможемо!

Слава Україні! Героям слава!

м. Полтава, 27 червня 2018 року

Орина СОКУЛЬСЬКА,

голова ГО “ВТПВіР”