«Культурний центр» за залізною завісою

Семен ПОГОРІЛИЙ

Цього року виповнюється 1030 років Хрещення руського (українського) народу Київської Русі. Українці світу разом з Україною відзначають пам’ятну дату.

Об’єднання віруючих Українських Церков у Москві вирішили провести 24 липня, в день іменин київської княгині Ольги, урочистий Молебень. Богородська єпархія Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП), Об’єднання вірян Української греко-католицької церкви (УГКЦ) м. Москви, українські громадські організації звернулись до адміністрації Культурного Центру України (КЦУ) з пропозицією провести Молебень у приміщенні центру на Арбаті.

Генеральний директор Культурного центру В. Юрченко 14 липня, після погодження з Державним управлінням справами Адміністрації Президента України (ДУС), якому підпорядкований центр, повідомив митрополита Богородського Адріана про можливість проведення Молебню в КЦУ. Надалі жодних повідомлень і застережень від адміністрації центру не було.

24 липня митрополит УПЦ КП Адріан Богородський зi своїм духовенством та священник Об’єднання вірян УГКЦ отець Василь з віруючими прийшли до КЦУ і … не побачили входу до центру. Вхід наглухо закривала розмальована графіті залізна завіса з приліпленим папірцем: “Сегодня, 24 июля 2018 года, Центр будет закрыт для посетителей. Приносим свои извинения. Администрация”.

В таких випадках зазвичай кажуть: і сміх, і гріх. Те, що побачили люди, не вкладалося в голові і не відповідало здоровому глузду: праворуч і ліворуч від іржавої завіси у приміщеннях КЦУ працювали орендатори — ресторан, магазин іграшок, кондитерська (на місці Української книгарні). Жінка, яка була свідком операції “Залізна завіса”, розповіла, що завісу спустили з гарячковою поспішністю за дві години до молебня і відмивали її від графіті, а співробітники центру проходять в приміщення через ресторан. Вiкна на поверхах центру були напіввідчинені i в деяких кiмнатах помітили освiтлення. Виходить так, що по той бік завіси знаходились люди, які нібито тримали оборону. Внизу сподівались, що хтось вийде і пояснить ситуацію — але намарно.

Отак залізна завіса стала фоном для фотосесії, а молебню в КЦУ не відбулося.

24 липня 2018 р. Москва