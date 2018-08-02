«Причетність» митця Василя Андрушка

Галина ВОЛОЩУК,

викладач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інститут, просвітянка

Представники “Молодої Просвіти” Коломийського навчально-наукового інституту відвідали виставку “Причетність” відомого українського художника, скульп­тора, поета Василя Андрушка в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття м. Коломиї. Василь Андрушко на вернісажі представив живопис, скульптуру, графіку, левкас. “Причетність” — назва чергової виставки Василя Андрушка. Роботи, які автор розмістив у чотирьох залах Музею, вирішив продемонструвати поціновувачам свого мистецтва на честь 65-річчя. Василь Андрушко — універсальний митець, який уміє промовляти віршами не тільки через слово, а й через дерево, камінь та фарбу. Лауреат літературної премії ім. Т. Мельничука, автор поетичних збірок “Сон вісімки”, “Брама N” та “Колаж і”, член НСХУ. Учасник багатьох всеукраїнських і понад двадцяти міжнародних виставок у Франції, Польщі, Литві, Австрії, Італії. Кращими вважає роботи: “Музики”, “День і ніч”, “Козак Мамай”, “Материнство”, “Розпач”, “Ніч, коли падали каштани”, “Людина і птах”, “Розп’яття”, “Благовіщення”, “Місячне світло”, “Зустріч”, “Той, що відпочиває”, “Ізіда”.

“Причетність до повноти буття — ознака чи критерій цінності, адже кожне ціннісне ставлення безпосередньо чи опосередковано орієнтується на повноту буття. Мої картини потрібно сприймати, відчувати і відчитувати. Власне любов — мотив виставки. Любов як причетність до повноти буття. Любов до Бога, до ближніх, до жінки, до світу та Всесвіту”, — розповів студентам про свою виставку митець. Багато говорили про сучасне життя, сучасну людину, про війну та причетність чи непричетність кожного до неї — війни. Також Василь Андрушко акцентував увагу на релігійних мотивах свої полотен, адже, як вважає митець, віра людини тісно сплетена і переплетена з її долею.