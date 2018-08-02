Прикарпаття шанує

Оля БОЙЧУК,

прессекретар “Просвіти” Прикарпаття

“Просвіта” Прикарпаття активно і творчо працює: приймає гостей у стінах Народного дому, популяризує українське слово та влаштовує фестивалі на теренах області.

У с. Липа Витвицької ОТГ Івано-Франківської області відбулася широкомасштабна патріотична акція “Яворина—2018” — вшанування пам’яті героїв старшинської школи УПА “Олені” та провідника ОУН Карпатського краю Ярослава Мельника (Роберта). Починаючи з 1988 року, в першу неділю після свята апостолів Петра і Павла, в урочище Розтока поблизу села Липа звідусіль з’їжджаються активісти, аби причаститися історією та віддати шану героям, полеглим за волю України.

Зазвичай організацією фестивалю займається місцева та обласна влада, та цьогоріч левова частка роботи лягла на плечі новоствореної Витвицької ОТГ. Обласна “Просвіта” та місцевий просвітянський осередок долучилися до команди організаторів і взяли на себе музично-освітлювальний супровід від композитора та звукорежисера обласного Народного дому “Просвіта” Івана Лабача, де учасникам концертної програми були представники Клубу обдарованих дітей, а також презентація книги спогадів Катерини Бандри, виданої просвітянським видавництвом тощо.

Загалом за два дні патріотичну акцію “Яворина” відвідали понад тисячу активістів та учасників. Фестиваль стартував із Богослужіння та Хресної дороги до цвинтаря полеглих вояків та завершився нагородженням переможців спортивних змагань та концертом патріотичної пісні. Між тим відбулися урочистості зі вшанування Ярослава Мельника біля пам’ятника в с.Липа, запалення повстанської ватри та українська дискотека, спортивні змагання з крос-фіту від ГО “Сонячна Січ”, виставка-презентація книг та, власне, фестиваль патріотичної пісні, який зібрав учасників з багатьох регіонів України.

“Фестиваль став великою подією. Ми не очікували такого масштабу і такої кількості людей. Акція анонсувалася як захід обласного значення, а у підсумку було дуже багато колективів із різних областей та колектив з української діаспори Сербії. Тому наступного року знову плануємо бути співорганізаторами “Яворини”, але вже у трьохденному форматі. Щоб відвідувачі змогли бути присутніми на кожному із заходів фестивалю: і на Хресній дорозі, і на молодіжному концерті, на спортивних змаганнях та, власне, почути увесь смак справжньої української пісні та художнього слова, що повертає у повстанську минувшину.

А ще приємно, що гарно спрацювала просвітянська вертикаль і кожен із просвітян-організаторів відповідав за свою ділянку роботи, що якраз і сприяло вдалому проведенню фестивалю”, — поділився враженнями безпосередній організатор та учасник фестивалю, в.о. голови обласної “Просвіти” Михайло Січка.

Важливо і показово, що фестиваль проходив на території, де ГО “Сонячна Січ”, якою керує голова відділу культури Витвицької ОТГ Віталій Кульпа, влаштувала Всеукраїнський національно-патріотичний та військово-спортивний вишкіл “Нескорені” для 85 дітей із 14 областей України. І ці діти мали унікальну можливість бути безпосередніми активними учасниками усіх дійств та почути змістовне сучасне бачення історії тогочасся та справжні історії провідників ОУН.