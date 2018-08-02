Славна історія в піснях

На Софійській площі столиці відбувся концерт хору “Ветеран” Першого Київського машинобудівного заводу, присвячений 250-літтю Коліївщини. Захід відбувся при підтримці ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.

Хор “Ветеран” створили три роки тому. За цей час колектив встиг взяти участь у різноманітних конкурсах, що відбувалися в Українському домі, районах Київської області, вшановуючи пам’ять жертв Голодомору виступив у селищі Глеваха поблизу столиці. Хор існує завдяки підтримці адміністрації підприємства і, зокрема, директора Павла Бабінчука, який дбає про розвиток української національної культури.

Під час концерту, що тривав протягом години, самодіяльні артисти виконали українські патріотичні пісні “Ой у лузі червона калина”, “На вулиці сурма грає”, “Повіє вітер степовий”, “Козацька слава” та інші. З привітальним словом до учасників і гостей заходу виступили заступник голови ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Микола Нестерчук та український політик, народний депутат України кількох скликань Олександр Гудима.

Чимало киян та гостей міста зацікавилися концертом, який допоміг згадати славні сторінки української історії.

Влас. інфо

Фото Володимира КОВАЛЬЧУКА