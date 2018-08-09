До 150-ї річниці Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка

Олександр ВАКУЛЕНКО,

голова Харківського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України

Національна спілка майстрів народного мистецтва України, Харківський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Харківський міський клуб писанкарства ім. Алли Павлівни Овчаренко, Харківське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка — увесь колектив слобожанських майстрів народного мистецтва України об’єднав свої творчі зусилля та радо дарує киянам та гостям міста виставку творів “Харківщина калинова”. В експозиції, що відкривається в Києві 9 серпня на Рейтарській, 27а о 16 год. представлено роботи 35 авторів різних жанрів народного мистецтва.

Керамічний посуд, прикрашений вишуканою “фляндрівкою”, презентує Олександр Жовновський. Це один з найкращих харківських гончарів, поцілований Богом, дуже працьовитий, обдарований майстер, який вивчає та розвиває народну традицію гончарства. Витинанки представляють надзвичайно творчі та цікаві майстрині Ганна Коношко і Тетяна Солоха. Керамічну іграшку демонструє представник відомого давнього осередку гончарства м. Валки Ольга Тимошенко. Традиційні лялькимотанки побачимо у виконанні Наталії Горошко. Численну колекцію писанок представляє Харківський міський клуб писанкарства ім. Алли Павлівни Овчаренко (1939—2013), який святкує в цьому році 25річчя. Харківський міський клуб писанкарства було засновано 1993 року при Центрі “Слобожанщина” Аллою Павлівною, викладачем образотворчого мистецтва, талановитим організатором і педагогом. Свою діяльність члени клубу розпочали одночасно в декількох напрямках: вивчення історії писанки, орнаментальних та композиційних рішень, звичаїв та обрядів, пов’язаних з писанкарством, пропагування цього мистецтва, виступи з доповідямилекціями та організація численних виставок та курсів. Вагомий внесок у відродження традиціцйного писанкарства на Харківщині після його занепаду зробили вчителі: ветеран художньої освіти Віктор Юрійович Єлін, Алла Павлівна Овчаренко, Ірина Вікторівна Чекмарьова, Олена Павлівна Пантелей. З таємницями ремесла писанкарства харківських мастрів знайомили чудова вчителька Стела Степанівна Перла та київська майстриня Оксана Білоус. Члени клубу разом з науковцями Харківського історичного музею С. Бахтіною, В. Буличовою опрацювали колекцію писанок, зібраних академіком М. Ф. Сумцовим, відтворили їх (зробили точні копіії), що є вагомим внеском в справу збереження нашої культурної спадщини. На виставці представлені багато натхненних та заповзятих майстрів писанкарства: Л. Волкова, О. Кононенко, Н. Кравченко (Олійник), О. Кравчинська, В. Пожидаєв, А. Кучмій, О. Тимошенко, Н. Оніщенко, О. Єременко, В. Дармостук, Н. Нікітюк, О. Коваль, І. Моїсєєва, Г. Лимар, В. Лупандіна, О. Рідна, В. Сторожук, С. Ходячих, О. Шкуть, Н. Горошко, Ю. Селезньова, Я. Яцун, Я. Вовк, Л. Кравченко, О. Довидченкова, Н. Рабченюк, В. Талашко, Н. Хворостенко, А. Борзило, О. Орел, А. Бабуцька, які також є керівниками численних гуртків, викладачами в багатьох навчальних закладах Слобожанщини, активно передають свій творчий досвід молодим поколінням.