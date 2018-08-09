Сандармох (1937-2018-…)

5 серпня 2018 р. виповнилася чергова 81-а річниця трагедії Сандармоху, де у 1937 р. сталінський режим масово вбивав українців, поляків, естонців та в’язнів інших національностей, де вбивали росіян, які не сприймали злочинну політику Сталіна.

У 2004 році в урочищі Сандармох поблизу Медвежогорська постав символ вшанування українських жертв репресій — Пам’ятний Хрест “Убієнним синам України”. Голова Товариства українців Карелії Лариса Скрипникова виявила максимум заповзятливості, патріотизму, самовідданості, притаманній щирій українській душі, аби з’явився цей гранітний величний пам’ятник. І цього року, попри всі обставини, приїхала до цього святого місця.

Як і в минулі роки, в Карелії відбулося вшанування загиблих борців за волю, правду, життя. В заходах взяли участь українці Карелії, представники українських організацій Росії, Москви, Санкт-Петербургу, Санкт-петербурзького Меморіалу.

В Сандармох прибули тимчасовий повірений у справах України Р. Німчинський, представники генконсульства України в Санкт-Петербурзі, генеральний консул Леся Лозинська, генконсули Польщі, Фінляндії, США, Литви, Латвії, Естонії. Присутні поклали квіти і запалили свічки пам’яті невинно убієнним.

На мітингу, на відміну від попередніх років, не було представників російської влади будь-якого рівня. Не було й відомого правозахисника Юрія Дмитрієва, який виконав величезну роботу по встановленню самого факту масових вбивств в урочищі Сандармох. Нині цей правозахисник сидить у тюрмі за надуманим обвинуваченням. Не було делегації від українського товариства Карелії “Калина”, що може свідчити про нинішнє загальне становище українських громадських організацій в Росії.

Біля Хреста було прочитано молитву за упокій душ синів і дочок України.

Невтомна Лариса Скрипникова організувала поминальний обід, частувала поминальним короваєм, який спекла сама.

1937 рік увійшов в історію як рік масштабних репресій кривавого сталінського режиму. Чи були б можливі репресії, якби не було мовчазної або немовчазної підтримки народу? Сотні тисяч, мільйони сиділи в таборах, і не менше людей на мітингах таврували ворогів народу, писали доноси. То ж хіба лише Сталін і його прислужники несуть відповідальність за масові репресії?!

Більшовицький режим не впав з неба, революційні зміни в Російській імперії сталися при підтримці народу, і подальша комуністична практика теж отримала підтримку більшості народу. Більшовицький режим був принесений на штиках російської більшовицької армії на землі інших народів імперії.

Репресії 1937 року — це не тільки сталінські накази. За ці репресії несуть відповідальність громадяни Радянського Союзу. Тільки ті держави, народи, які пройшли через горнило покаяння, змінили свою долю. Сьогоднішня політика цих держав свідчить, що в свідомості людей, менталітеті народів сталися радикальні, корінні зміни.

І цей висновок є справедливим і повчальним для всіх часів, всіх суспільств, всіх народів — і для пострадянських країн також.

Об’єднана прес-служба українсь­ких організацій Росії (ОПС УОР)

Продовження теми на стор. 6.