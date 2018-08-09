Цю книгу знатиме світ

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Чотири роки тому в нашій газеті було надруковано звернення письменника, журналіста, народного депутата України І скликання Андрія Бондарчука до читачів з проханням надсилати свої спогади про Голодомор 1946-1947 років і жертовну спромогу голодуючим Сходу, Центру, Півдня України і прилеглих областей Росії, аби створити колективну книгу-літопис повоєнної трагедії.
І ось нещодавно у київському видавництві “Орієнтир” побачило світ солідне 608-сторінкове видання “Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро”, здійснене за сприяння Дослідної Фундації ім. О.Ольжича (США). Відбулося кілька презентацій, дві з них — в Києві, в Народному Домі й у КНУ ім. Т. Г. Шевченка на міжнародній науковій конференції “Штучні голодомори ХХ століття”.
А днями із США надійшла ще одна приємна звістка: книга “Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро” зарахована у Фонди престижної бібліотеки Конгресу. До того ж до особливої, перманентної колекції сектору, звідки розсилають каталоги її видань, що там зберігаються, у найбільш відомі бібліотеки країн світу. Свою книгу автор презентує найбільшим бібліо­текам областей України.

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