Олександр Колянчук — про роль української еміграції в Польщі

Петро АНТОНЕНКО

Олександр Колянчук — відомий польський історик, українець, один з активних діячів української громади Польщі, віце-директор Південно-Східного інституту наукового в місті Перемишлі. Автор багатьох книг з українсько-польських взаємин. Провідна тема його наукових досліджень — доля української політичної, військової, наукової, творчої еміграції в Польщі 1920-х років. Ось деякі його попередні книги: “Ukrainscy generalowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 1920—1930” (“Українські емігранти в Польщі, Політичні емігранти в роках 1920—1930”), “Umarly, aby zmartwych wstala Ukraina” (“Умерли, аби з мертвих встала Україна. Учасники українських змагань за незалежність у роках 1917—1921 , місця пам’яті в Польщі”.

Як відомо, після поразки українських визвольних змагань уряд і армія Української Народної Республіки, очолювані Симоном Петлюрою, емігрували саме до Польщі — відродженої після більш як століття бездержавності Речі Посполитої. Тут зосередилася значна українська еміграція. Пізніше частина з них перебралася до Чехії, Німеччини, Франції, за океан. А спершу осіли в Польщі. І багато українських емігрантів відіграли помітну роль у суспільному житті країни, чимало з них до кінця життя мешкали тут і на польських землях знайшли вічний спочинок. Українські поховання в південносхідній Польщі — теж тема досліджень доктора Колянчука, котрий разом з українцями Польщі багато робить для вшанування похованих на цій території українців. До речі, значно більше, ніж досі, в цьому плані могла б робити і наша Українська держава.

Олександр Колянчук пройшов нелегкий життєвий шлях. 15річним підлітком він, як і тисячі українців східних регіонів Польщі, потрапив під депортацію під час сумновідомої Акції “Вісла” 1947го року. Потім тривалий час працював на ниві педагогіки, журналістики. А останні десятиліття — на наукових теренах. Попри поважний вік, він і зараз — у лавах науковців, громадських активістів. Свідчення цього — нова книга Олександра Колянчука “Українські політичні емігранти в науковому, культурному, суспільному і господарському житті Другої Речі Посполитої”. Як і дві згадані вище книги, її теж видав ПівденноСхідний інститут науковий, засновником і директором якого є відомий історик, доктор Станіслав Стемпєнь, поляк і щирий друг України.

З автором, паном Олександром, ми багато років дружимо, постійно зустрічаємося в Перемишлі, жваво обговорюємо українські теми, які його завжди хвилюють. Він дуже цікавий співбесідник, має чудову пам’ять і стільки всього знає та розповідає!

І ось цей об’ємний том, який можна справедливо назвати енциклопедією української еміграції в Польщі. Грунтовні біографічні довідки про 165 українських емігрантів у Польщі. Ось лише декотрі з них: Леонід Бачинський, Марко Безручко, Микола Чижевський, Дмитро Дорошенко, Микола КовальМедзвецький, Марія Лівицька, Наталія ЛівицькаХолодна, Андрій Лівицький, Модест Лівицький, Олександр Лотоцький, Іван Липа, Євген Маланюк, Іван Огієнко, Володимир Сальський, Петро Сікорський, Степан Скрипник (Патріарх Мстислав), Павло Шандрук, Іван Шовгенів, Михайло Теліга, Олена Теліга.

Про одних ми знаємо більше, про інших менше, про когось узагалі мало, адже це була заборонена тема в СРСР — еміграція, особливо “українська буржуазнонаціоналістична”. Тепер ось маємо солідний біографічний довідник.

Книга вийшла польською мовою, але частина довідкового матеріалу подана українською, як і післямова, яку написав Станіслав Стемпєнь.

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