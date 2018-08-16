Спільна заява

Всеукраїнського форуму «Українська альтернатива»

та Політичної Партії «ПАТРІОТ» щодо введення в угорському уряді посади уповноваженого міністра по розвитку Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.

31 липня в зв’язку з введенням урядом Угорщини посади уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області і програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну в Міністерство закордонних справ України був викликаний тимчасовий повірений у справах Угорщини в Україні Ласло Пап, якому керівництвом МЗС України було вручено ноту з вимогою офіційних роз’яснень у зв’язку з цим рішенням уряду Угорщини, яким в сферу компетенції уповноваженого угорського урядовця віднесено частину суверенної території України.

За інформацією угорських інтернет джерел нову посаду зайняв Іштван Грежа, який до цього опікувався роботою благодійного фонду “Закарпатський центр економічного розвитку “Еган Еде”, що є головною структурою, через яку Угорщина здійснює матеріальну підтримку закарпатських угорців в Україні, зокрема програми кредитування в рамках так званого “плана Егана”.

Створення посади є якісно новим інструментом підриву цінностей об’єднаної Європи в світлі дипломатичного протиборства між суверенною Україною та членом ЄС Угорщиною.

26 вересня 2017 року уряд Угорщини офіційно заявив про те, що ухвалений Верховною Радою України Закон України “Про освіту” є наступом на права національних меншин. При цьому прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який представляє праву партію “Фідес”, пригрозив, що Угорщина блокуватиме європейські і євроатлантичні прагнення України.

На початку 2018 року міністри закордонних справ України та Угорщини Павло Клімкін і Петер Сійярто домовилися провести консультації для вирішення суперечливих моментів, пов’язаних із так званою “мовною статтею”. П. Сійярто заявив про досягнутий прогрес і запевнив, що Угорщина не буде повністю наполягати на скасуванні діючої редакції мовної норми закону. Також Угорщина офіційно зняла своє вето на проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участю Президента України. Однак через кілька днів в МЗС Угорщини заявили, що Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан має намір голосувати проти будь-якого документа, який запропонують членам Північноатлантичного Альянсу до прийняття за підсумками зустрічі з українським та грузинським лідерами. Разом з тим, угорське представництво в НАТО робило спроби завадити зустрічі української сторони 11 липня 2018, використовуючи політичні важелі і маніпуляції.

Також нещодавно угорський прем’єр В. Орбан заявив, що не вірить в реалістичність спрямувань українців приєднатися до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного Альянсу. “Українці хочуть вирватися з російської зони впливу, хочуть наблизитися до НАТО та ЄС і, можливо, навіть приєднатися до них, та будувати сучасну Україну. Але я не передбачаю їхнього членства в НАТО, і перспективи членства в ЄС — практично нульові”, — категорично заявив угорський прем’єр.

Зазначимо, що у В. Орбана непрості відносини з ЄС і США, він голосно заявляє, що “інтереси його країни не збігаються з інтересами США”, а “російська модель неліберальної демократії” подобається йому більше, ніж європейська чи американська. Журнал Foreign Affairs навіть назвав його “угорським Путіним”. Крім того, офіційний Будапешт продовжує демонструвати прихильність до політичного режиму Москви й готовність співпрацювати з ним в усіх сферах, а Угорщина, як і раніше, залишається однією із залежніших від РФ країн Євросоюзу, насамперед в енергетиці.

В контексті неодноразових намагань загострити відносини між урядами Угорщини та України вбачається геостратегічна скоординованість дій уряду В.Орбана з путінським режимом. Угорщина — одна з країн, впливаючи на які путінська РФ, як глобальний гібридний терорист, багатомірно втручається в справи Євросоюзу таким чином, щоб розхитати та зруйнувати вщент його геополітичну єдність. Особливо цинічною виглядає така позиція нинішнього угорського уряду щодо України з огляду на те, що саме Будапешт у 1994 році був обраний світовими ядерними державами місцем підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, в результаті чого Україна повністю відмовилася від стратегічної та тактичної ядерної зброї.

Зважаючи на викладене та враховуючи перманентну агресію путінської Росії проти України і демократичного світу, вважаємо, що кроки діючої виконавчої угорської влади сприяють глобальній політиці гібридних агресій режиму Кремля щодо розхитування ситуації в нашій державі і ЄС. Існує ймовірність розіграшу в Закарпатті Кремлем “кримського сценарію” за лекалами псевдореферендумної істерії 2014 року через використання про-путінськи налаштованих високопосадовців і політиків Угорщини та реваншистського політикуму України.

Підтримуючи позицію Уряду, яка представлена Міністерством закордонних справ України, що висловило рішучий протест у зв’язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта стосовно України та їх загальноєвропейського, євроатлантичного масштабів, рішуче закликаємо до припинення всіляких намірів та дій, які негативно впливають на двосторонні і багатосторонні міжнародні відносини та міжнаціональні сусідські стосунки не тільки урядів, але й народів та етнічно-конфесійних груп,

ЗАЯВЛЯЄМО:

Ініціатива Прем‘єр-міністра Угорщини В. Орбана про запровадження посади уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну в Україні свідчить про грубе порушення норм та принципів міжнародного права, Статуту ООН, які передбачають заборону втручання у внутрішні справи суверенних держав.

Українська влада повинна на офіційному рівні принципово, систематично і на всіх рівнях міжнародного представництва, аж до місії ООН, реагувати на всі брутальні випади з боку угорського уряду щодо втручання у справи суверенної та незалежної держави Україна, а також вжити системних заходів щодо посилення захисту і непорушності кордону.

Політика підігрування путінській РФ з боку посадовців офіційного Будапешту може призвести до катастрофічних наслідків для мирного існування об’єднаної Європи і демократичного світу через прискорене руйнування європейських цінностей та знищення демократичних перспектив розвитку.

Вимагаємо від:

Верховної Ради України:

— скликати позачергову парламентську сесію для термінового розгляду питання, на якій ухвалити Постанову “Про незаконність створення урядом Угорщини посади “Уповноважений міністра відповідального за розвиток Закарпатської області і програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну”. Направити цю Постанову в ООН, ПАРЄ, Раду Європи для забезпечення міжнародного контролю за дотриманням урядом Угорщини норм міжнародного права та суверенітету держави Україна.

— ухвалити звернення до Парламенту Угорщини з вимогою реагування на подібну політику виконавчої влади, в якому передбачити пропозицію про створення спільної парламентську комісії, із залученням представників Єврокомісій, для недопущення подальшого розвитку втручання в справи суверенної України.

— залучити інституції Євросоюзу в практиках Єврорегіону “Карпатський єврорегіон” для нейтралізації подібних планів.

Служби безпеки України — розробити комплексну програму заходів виявлення викликів і загроз щодо попередження діяльності у Закарпатській області окремих осіб, груп, суспільно-політичних ініціатив та організацій, робота яких може нести загрозу територіальній цілісності України та витоку людського капіталу по етнічній ознаці.

Ради національної безпеки і оборони України — легалізувати для міжнародної спільноти всі наявні факти викликів та загроз безпеці та суверенітету України з боку уряду Угорщини, провести термінове засідання з напрацюванням пакету дій, спрямованих на захист територіальної цілісності України.

Міністерства закордонних справ України — зайняти жорстку позицію щодо захисту інтересів України у відносинах з Угорщиною.