Відродити українську церкву в українському селі

Цього листа я одержала від Володимира Івановича Капація — батька воїнагероя АТО Романа Капація, який загинув від невиліковних поранень у грудні 2015 року. Родом Роман з Полтавщини, з села Оболонь Семенівського району. В його родині підростають шестеро діточок. Його ім’ям названо вулицю, встановлено пам’ятник. В Сорочинцях — Меморіальна дошка.

Свого часу в селі діяла Українська церква Київського патріархату. Одної лихої години вдерлися до неї замасковані особи, вчинили погром і зробили церквою Московського патріархату. Народу це не сподобалося. Довго йшла боротьба за українську церкву. Нарешті влада виділила під неї приміщення, яке… осьось посиплеться. На серйозний ремонт потрібні гроші, а їх влада не виділяє, мовляв, держава і церква — незалежні одна від одної. Ось таке лукавство.

А я, автор “Шпитальних нотаток”, які 3,5 років друкувалися у газеті “Слово Просвіти”, одержавши листа від батька Героя АТО (в полоні після Іловайська Романа примушували говорити російською, а він казав, що українець і говорить рідною, і буде говорити, за що одержав 6 несумісних із життям ножових поранень у живіт і легені), — звертаюся до всіх небайдужих: відгукніться хоча б мінімальним фінансовим внеском на прохання Володимира Капація. Допоможіть цьому подвижнику і батькові Вашого захисника відродити саме українську церкву в українському селі!

З повагою і надією,

Маргарита ДОВГАНЬ

Дорогі брати і сестри!

Звертаюся до Вас з проханням про допомогу.

Я настоятель Української Православної церкви Покрови Пресвятої Богородиці Київського Патріархату, священик Володимир. У наш час, коли іде війна, без перебільшення, і за душі людські, церкви Московського патріархату є однією із причин нестабільності у нашій державі. Проводячи політику Кремля у завуальованій формі, вони говорять, що церкви Київського Патріархату є нелегітимні. Шановні брати і сестри, це не є так. Своя держава — своя церква повинна бути.

Нам надали приміщення під церкву, яке практично розвалюється. Своїми силами ми не можемо відремонтувати його. В органах державного самоврядування, до яких ми звертались за допомогою, нам відповіли, що церква відокремлена від держави. Ось по суті і вся мотивація. Тому я вирішив звернутись через газету до небайдужих громадян про фінансову допомогу на відбудову нашого храму.

У свої 65 років я став священиком не просто так, а за переконанням: своя держава — своя церква.

А тепер я хочу звернутись до людей, які наділені владою. Не обманюйтесь, придумуючи закони під себе. Жодної людини у світі немає, яку омине суд Божий. І тому поки ми живі і маємо змогу покаятись, ми повинні творити добрі справи і жити за Божими заповідями.

Звертаюсь до керівників нашої Держави, до бізнесменів і просто до людей, хто має змогу — допоможіть нам, мешканцям села Семенівки на Полтавщині, відродити Український храм на Українській землі.

З повагою до Вас —

Настоятель храму Пресвятої Богородиці УПЦ КП священик Володимир.

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