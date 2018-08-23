Фестиваль «Відлуння душі» відбудеться на день янгола Наталії

Олег ОЛЕКСЮК,

поет, член НСПУ, НСЖУ, голова Херсонського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Голопристанською Чураївною називали мешканці південного містечка свою уславлену землячку — знану українську поетесу, просвітянку Наталю Коломієць. Її твори спонукали до роздумів, надихали на справжні вчинки, наснажували творити добро. З її піснями ширилася любов до рідного краю серед мешканців Таврії, гордість за визнання землячки на літературно-пісенному Олімпі. Адже всі чули то на різних телевізійних каналах, то на FM-станціях пісні, написані на тексти Наталі Коломієць, у виконанні відомих українських співаків, серед яких Раїса Кириченко, Надія Шестак, Алла Кудлай, Павло Дворський, Микола Свидюк та інші.

Гімн Всеукраїнського дитячого фестивалю бандуристів “Таврійські зустрічі” (музика Анатолія Скуратівського), Гімн Всеукраїнського благодійного фестивалю народної творчості “Купальські зорі” (музика Миколи Безвуляка), визитівка аматорського народного ансамблю народної пісні “Макітерка” Пам’ятненського сільського будинку культури (музика Миколи Безвуляка), пісні про рідні серцю села Долматівка, Добропілля, Кардашинка та про Голу Пристань і нині вилунюють у душах краян. Композитори Валерій Другальов, Ігор Полевіков, Володимир Телюк, Микола Свидюк, Валентин Плаксеєв, Анатолій Скуратівський, Микола Безвуляк, Андрій Білецький, Павло Дворський створювали і створюють українські шлягери, дякуючи текстам поетеси Наталії Коломієць.

Цьогоріч пані Наталя мала б відсвяткувати своє 55-річчя, але вже 4 роковини від того зимового дня, коли відома українська поетеса Наталя Коломієць пішла у засвіти. Тож у вересні 2016 року на березі Чорного моря відбувся Перший Відкритий благодійний конкурс-фестиваль українського слова “Відлуння душі” пам’яті Наталі Коломієць, у якому понад 300 учасників фестивалю з усіх куточків соборної України своїм співом, своїми поетичними рядками склали шану великій патріотці, поетесі від Бога, просвітянці Наталі Коломієць. А цього року саме на день янгола Наталії, 8 вересня, у великій актовій залі Голопри­станського районного Будинку культури відбудеться ІІ Відкритий благодійний конкурс-фестиваль українського слова “Відлуння душі” пам’яті Наталі Коломієць. Як зазначив голова оргкомітету, перший заступник голови Голопри­станської районної державної адміністрації Віктор Богачук: “Ми маємо докласти усіх зусиль, щоб у ювілейний рік Наталі Коломієць фестиваль її пам’яті відбувся на належному рівні”.

У п’ятницю, 3 серпня 2018 року відбулося чергове засідання Оргкомітету фестивалю, на якому учасники засідання визначились, що відбіркові тури треба проводити в кілька локацій, а саме: читці творів Наталі Коломієць і патріотичних творів інших українських поетів матимуть змогу проявити себе у світлиці Голопристанської міської бібліотеки, поети та композитори — у міському краєзнавчому музеї. Солісти-вокалісти, вокальні гурти, дуети, тріо та квартети, вокальні ансамблі та хори змагатимуться біля альтанки на набережній міста Гола Пристань (в разі дощу змагання серед вокалістів відбудеться в актовій залі міського Палацу культури “Сузір’я”), а Гала-концерт переможців і почесних гостей фестивалю порадує шанувальників української пісні у великій актовій залі Голопристанського районного Будинку культури. Українські меценати відгукуються на пропозиції оргкомітету фестивалю. Сподіваємося, що коло партнерів із питань організації та проведення фестивалю розширюватиметься.

Тож шановні поети та композитори, співаки та вокальні ансамблі, просимо не зволікати, а вже сьогодні надсилати заявки учасника фестивалю на електронні адреси: gopri-kultura@meta.ua або osvita-gopri@ukr.net

З Положенням про Відкритий конкурс-фестиваль українського слова “Відлуння душі” пам’яті Наталі Коломієць та зразком заявки учасника Фестивалю можна ознайомитися на сайті: www. gopri-kultura.pro.kherson.ua або ж на сайті Голопристанської райдерж­адміністрації.