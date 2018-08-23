Полтавська «Просвіта» передала воїнам східного фронту патріотичну літературу

Просвітяни Полтавщини передали у військові частини Донецької і Луганської областей велику добірку історичної та художньої літератури (загалом понад сто найменувань), портрети Симона Петлюри авторства уродженця Полтавщини, австралійського художника Федора Габелка, а також плакати про історію українського війська.

“Видання книг, їх поширення і популяризація були одним із пріоритетів протягом усього існування нашої організації. А нині особливо. Адже Росія веде війну не лише за території, а й за свідомість українців, підтвердження цього — культивована ворожими пропагандистами теза Путіна про “адін народ”. Наші видання покликані розвінчувати московську пропаганду, відроджувати історичну пам’ять нації. Переконаний, що така праця вкрай важлива нині з огляду на російсько-українську війну”, — прокоментував ЗМІ цю просвітницько-патріотичну акцію голова Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Микола Кульчинський.

Учасники Операції об’єдна­них сил (ООС) отримали книги, що видані Полтавською “Просвітою” за фінансового сприяння товариства української мови в Чикаго (США), зокрема родини Богдана та Віри Боднаруків — “1709” та “Симон Петлюра і Українська революція 1917—21 рр.”. Видання книги “1709” є продовженням діяльності полтавських просвітян у справі розвінчання брехливих імперських російських міфів про Полтавську битву 1709 року та постать Івана Мазепи. Автор видання — журналіст радіо “Свобода” та радіо “Голос Америки”, драматург, редактор еміграційних видань Організації українських націоналістів бандерівського крила, дитячий поет, член еміграційної спілки АДУК — Асоціації діячів української культури Леонід Пархомович. Опинившись далеко від рідного краю, він узяв собі як літературний псевдонім назву малої батьківщини — Полтава — і гідно проніс його над світом. “Симон Петлюра і Українська революція 1917—21 рр.” — це збірник документів, листів, спогадів, статей із того буремного героїчного й водночас трагічного часу. “Опубліковані листи, документи, спогади про Головного Отамана армії УНР і про той буремний час збройної боротьби із нашим одвічним ворогом — російськими білими і червоними загарбниками, або, як писав Симон Васильович у “Наказі Головної команди військ УНР 26 серпня 1919 року ч. 131” чорносотенцями та червоносотенцями (одна темна зграя). Багато думок Симона Петлюри, висловлених у його листах, документах на диво актуальні і через 100 років. Бо ж і сьогодні ворог той самий, а його хижі наміри такі ж, як і 100 років тому”, — зазначив М. Кульчинський.

Завдяки “Просвіті” й Українському інституту національної пам’яті (УІНП) кабінети гуманітарної підготовки низки військових частин ЗСУ у зоні ООС поповнилися плакатами “Воїни Українського війська”. “Це ілюстративний матеріал, який подає інформацію про історію Українського війська від часів Київської Руси-України, козаччини, Гетьманщини, УНР, ЗУНР до сучасності”, — поінформували в УІНП.

Окрім плакатів, “Просвіта” отримала й подарувала захисникам України книги УІНП. Про це сповістив перший заступник голови Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” Олег Пустовгар. Він коротко розповів про книги УНІП: “Брошура “Симон Петлюра. 1879—1926” — це біографія у популярному форматі, фото та найвідоміші цитати про нашого видатного земляка, головного отамана військ УНР. “Перелоги Української революції. Другий зимовий похід армії УНР” — брошура про героїчну сторінку антибільшовицької боротьби. “Усна історія російсько-української війни в 2014—16 рр.” — це розповіді добровольців, волонтерів та інших учасників збройного протистояння російській агресії. В основі видання “Друга світова війна в історичній пам’яті України. За матеріалами Українського інституту національної пам’яті” ідея боротьби українського народу за власну державу. Через її відсутність українці під час ІІ світової опинилися по різні сторони фронту. Проаналізовано боротьбу УПА та інші події, що відбувалися на території України, починаючи від проголошення Карпатської України у березні 1939 року. У книжці “Наш Крим”. Неросійські історії українського півострова” співробітники УІНП спростовують міф про Крим як “ісконно рускую землю”, який став наріжним каменем пропагандистської кампанії Москви і в переддень анексії півострова, і нині. Монографія професора Тараса Чухліба “Козаки та монархи” — це висвітлення відносин ранньомодерної Української держави 1648—1721, зокрема стосунків гетьманських урядів із володарями Речі Посполитої, Московщини, Кримського ханства, Османської та Австрійської імперій, Шведського королівства й про­аналізовано міжнародно-політичний статус Української козацької держави у ІІ половині XVII — на початку XVIII століть; наукова праця “ЧК—ГПУ—НКВД в Україні” — це збірка документів, які розкривають “кухню” чекістських структур із проведення терору проти еліти української нації; у брошурі “Голодомор не зламав” із передмовою Володимира В’ятровича описується кремлівський геноцид української нації у 1932—33 рр.

“Співпраця з УІНП триває, тож солдати тепер мають ще й інтелектуальну зброю — книги, що доносять історичну правду замість російсько-імперських побрехеньок”, — наголошують просвітяни Полтавщини.

Прес-центр Полтавського

обласного товариства “Просвіта”