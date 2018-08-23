«Просвіта» та «Колос» єднають краян

Олег ОЛЕКСЮК,

Голова Херсонського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка

У рік відзначення 150-річчя від Дня заснування Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка на теренах смаглявої Таврії проводяться не лише культурно-просвітницькі чи літературно-мистецькі заходи, а й спортивні об’єднувальні змагання. 11 серпня нинішнього року у м. Скадовськ на березі гостинного Чорного моря відбулися Всеукраїнські спортивні змагання серед голів сільських, селищних рад, голів і старост об’єднаних територіальних громад.

Спільно з Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка до організації та проведення заходу долучилися Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство “Колос”, Міністерство молоді та спорту України та комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Сільські та селищні голови, старости та голови об’єднаних територіальних громад з 18 областей України взяли активну участь у спортивних змаганнях з 8 видів спорту, а саме: шахів та шашок, настільного тенісу та волейболу, міні-футболу та дартсу, більярду та гирьового спорту. В спортивному гарті єдналися представники органів місцевого самоврядування України в єдину родину, в якій пріоритетом є здоровий спосіб життя.

Серед 18 шахістів абсолютним чемпіоном, здобувши 14 можливих з 14 балів, став представник Львівської області Ігор Ільницький. Друге місце виборов Сергій Розсоха з Миколаївської області (10 балів), а почесне третє місце посів Михайло Дяків з Івано-Франківщини (9 балів). Якщо у шахах змагалися чоловіки, то в шашках продемонстрували свої інтелектуальні здібності представники слабкої статі. Перше місце серед 17 учасників посіла представниця Вінницької області Олена Мазуренко (12 балів), друге виборола Ірина Яременко з Київщини (11 балів), а третє — Любов Дудно із Запорізької області (10 балів).

Серед 14 гирьовиків кращим виявився Микола Паур з Чернівецької області, другу сходинку посів Леонід Хомич з Рівненської області, а третю — Віктор Якимович та Віктор Рябоконь з Полтавщини.

В настільному тенісі серед чоловіків із 18 учасників найспритнішим виявився представник Львівської області Олег Станкевич, друге місце виборов Віктор Лаврик із Запорізької області, а третє — Микола Лисюк з Житомирщини. А у настільному тенісі серед жінок із 13 учасників представниця Запорізької області Віра Рулевська виборола перше місце, друге здобула представниця Чернівецької області Катерина Танасійчук, а третє посіла представниця Кіровоградської області Ольга Яценко.

У змаганнях з дартсу серед 16 жінок найбільш точною виявилася Надія Масалітіна із Сумщини, другу сходинку посіла представниця Миколаївщини Тетяна Кучер, а третю — Тетяна Ільчук із Житомирщини.

Із 17 чоловіків найбільш вмілим більярдистом виявився Юрій Живиця із Запорізької області, друге місце здобув Олександр Смітюх з Київської області, а третє виборов Олександр Корзунт із Житомирщини.

Серед 8 збірних волейбольних команд здобули перемогу чоловіки з Вінницької області, друге місце вибороли представники Чернівецької області, а третє — волейболісти з Кіровоградщини.

У змаганнях з міні-футболу (футзалу) серед 11 команд здобули звання чемпіона змагань представники Івано-Франківської області, друге місце у футболістів Житомирської області, а третє — у футболістів з Полтавщини.

Ці змагання познайомили та згуртували керівників органів місцевого самоврядування з різних регіонів України і сприяли розвиткові соціально-економічних відносин між новоствореними громадами соборної України. “Просвіта” завжди виступає об’єднуючою силою між краянами різних територій, тож і у співпраці з Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством “Колос”, це не останній проект, який сприятиме єднанню громадян соборної незалежної України.

У рік відзначення 150-річчя від Дня заснування Все­українського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, діячі якої стояли у витоків відродження української державності, сприяли формуванню фундаменту відродження української духовності та національної культури, хочеться висловити слова вдячності голові Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, народному депутатові України шести скликань, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка, заслуженому діячеві мистецтв України Павлові Михайловичу Мовчану, який підтримав ініціативу щодо проведення Всеукраїнських вищезазначених спортивних змагань, надавши пам’ятні призи, виготовлені у Видавничому Центрі “Просвіта”.