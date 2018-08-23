Богдана ГАЙВОРОНСЬКА

Фото Олександра ЯХТЕРА

Більше п’яти тисяч людей 18—19 серпня в селі Моринці відвідали безкоштовний п’ятий Всеукраїнський фестиваль Тараса Шевченка “Ше.Fest”. Фестиваль був заснований на 200річний ювілей Тараса Шевченка у рідному селі поета. Подія вже втретє відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Черкаської облдержадміністрації.

Для глядачів фестивалю вдень і вночі працювали 10 локацій. З музичної сцени лунали виступи сучасних українських гуртів: Тінь Сонця, Нумер 482, Mysterya, Колір Ночі, GoA, ВІЙ, MniShek, Ангажемент на вівторок.

На просвітницьку галявину завітали письменники — Василь Шкляр з презентацією своєї нової книжки “Самотній вовк” і Сашко Лірник із авторськими та народними казками; відбулися лекції, зокрема від дослідниці Ольги Шарапи на тему “Осучаснення Шевченка в музейних реліквіях”, професора Ірини Савченко “Кавказ” Т. Шевченка як літературний твір і політологічний текст”, мовознавця Миколи Зубкова “Заборонений і цензурований “Кобзар”. На галявині звучали музичні виступи від гуртів та бардів: “Тільки Світло”, “Супер8”, “adm:t”, “Pororoka”, Богдана Тарасюка. Відбулася презентація поетичної збірки ЗлатиЗоряни Паламарчук та гутірки від громадських діячів: Сергія Василюка, Андрія Рибалка та інших.

А також на галявині відбувся традиційний поетичний Ше.Батл на визначення найкращого поета фестивалю.

Театральна сцена запропонувала глядачам зустріч “Поет і княжна”, присвячену дивовижній історії стосунків Тараса Шевченка і княжни Варвари Рєпніної за участю Романа Веретельника (Національний університет “КиєвоМогилянська академія”) та Галини Стефанової (Центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса), та виставу “Назар Стодоля” за однойменною п’єсою Тараса Шевченка від Кіровоградського академічного обласного українського музичнодраматичного театру ім. М. Л. Кропивницького (режисерпостановник: Євген Курман).

Нічна програма фестивалю, для тих, хто не спить, запропонувала нічну акустику біля мальовничого Морин ставу. Ніч під зорями розділили зі слухачами українські гурти “Незабуті”, “СонЦе”, “July 8” і “Ауд.238”.

На учасників фестивалю також чекали екскурсії, майстеркласи, дитяча галявина, виставка народних майстрів і художників. Кожен зміг відчути себе земляком Шевченка, оселившись у наметовому містечку поблизу Моринців.

Організатори здивували всіх учасників і відвідувачів фестивалю кулінарним сюрпризом: зварили найбільший казан улюбленої страви Тараса Шевченка — борщ з карасями, яким пригощали всіх безкоштовно. Окрім того, кожен зміг долучитись до приготування сакральної страви. Гастроакція відбулася за підтримки Галини Лосевої і заміського сімейного клубу “Трипільське Сонце” (шефкухар Вадим Подпокровний).

На відвідувачів чекав ще один сюрприз: захід, у якому учасники об’єднали Україну словами Тараса Шевченка.

Лозунг цьогорічного фестивалю — “Талант бути вільним”. Організатори вважають, що Шевченко, попри непросту життєву історію, мав унікальний дар бути вільним. Цитата Тараса Шевченка, що лягла в основу фестивалю цього року:

“І возвеличимо на диво

І розум наш, і наш язик…”