Богдана ГАЙВОРОНСЬКА
Фото Олександра ЯХТЕРА
Більше п’яти тисяч людей 18—19 серпня в селі Моринці відвідали безкоштовний п’ятий Всеукраїнський фестиваль Тараса Шевченка “Ше.Fest”. Фестиваль був заснований на 200річний ювілей Тараса Шевченка у рідному селі поета. Подія вже втретє відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Черкаської облдержадміністрації.
Для глядачів фестивалю вдень і вночі працювали 10 локацій. З музичної сцени лунали виступи сучасних українських гуртів: Тінь Сонця, Нумер 482, Mysterya, Колір Ночі, GoA, ВІЙ, MniShek, Ангажемент на вівторок.
На просвітницьку галявину завітали письменники — Василь Шкляр з презентацією своєї нової книжки “Самотній вовк” і Сашко Лірник із авторськими та народними казками; відбулися лекції, зокрема від дослідниці Ольги Шарапи на тему “Осучаснення Шевченка в музейних реліквіях”, професора Ірини Савченко “Кавказ” Т. Шевченка як літературний твір і політологічний текст”, мовознавця Миколи Зубкова “Заборонений і цензурований “Кобзар”. На галявині звучали музичні виступи від гуртів та бардів: “Тільки Світло”, “Супер8”, “adm:t”, “Pororoka”, Богдана Тарасюка. Відбулася презентація поетичної збірки ЗлатиЗоряни Паламарчук та гутірки від громадських діячів: Сергія Василюка, Андрія Рибалка та інших.
А також на галявині відбувся традиційний поетичний Ше.Батл на визначення найкращого поета фестивалю.
Театральна сцена запропонувала глядачам зустріч “Поет і княжна”, присвячену дивовижній історії стосунків Тараса Шевченка і княжни Варвари Рєпніної за участю Романа Веретельника (Національний університет “КиєвоМогилянська академія”) та Галини Стефанової (Центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса), та виставу “Назар Стодоля” за однойменною п’єсою Тараса Шевченка від Кіровоградського академічного обласного українського музичнодраматичного театру ім. М. Л. Кропивницького (режисерпостановник: Євген Курман).
Нічна програма фестивалю, для тих, хто не спить, запропонувала нічну акустику біля мальовничого Морин ставу. Ніч під зорями розділили зі слухачами українські гурти “Незабуті”, “СонЦе”, “July 8” і “Ауд.238”.
На учасників фестивалю також чекали екскурсії, майстеркласи, дитяча галявина, виставка народних майстрів і художників. Кожен зміг відчути себе земляком Шевченка, оселившись у наметовому містечку поблизу Моринців.
Організатори здивували всіх учасників і відвідувачів фестивалю кулінарним сюрпризом: зварили найбільший казан улюбленої страви Тараса Шевченка — борщ з карасями, яким пригощали всіх безкоштовно. Окрім того, кожен зміг долучитись до приготування сакральної страви. Гастроакція відбулася за підтримки Галини Лосевої і заміського сімейного клубу “Трипільське Сонце” (шефкухар Вадим Подпокровний).
На відвідувачів чекав ще один сюрприз: захід, у якому учасники об’єднали Україну словами Тараса Шевченка.
Лозунг цьогорічного фестивалю — “Талант бути вільним”. Організатори вважають, що Шевченко, попри непросту життєву історію, мав унікальний дар бути вільним. Цитата Тараса Шевченка, що лягла в основу фестивалю цього року:
“І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик…”