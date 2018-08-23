Удруге доброчинний патріотичний пленер Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ зібрав дітей на Полтавщині

Валентина ШЕМЧУК,

член НСЖУ, кавалер ордена Пресвятої Богородиці

Фото Тетяни ГРИГОР’ЄВОЇ

Із благословення Високопреосвященнішого Афанасія, Архієпископа Харківського і Полтавського Української Автокефальної Православної Церкви, юні полтавці в червні-серпні вдруге навчалися й відпочивали в Івонченцях.

Благодійний дитячий патріо­тичний пленер “Відкрий себе! Літня денна школа-табір” організований у селищі настоятелем Свято-Михайлівського храму ХПЄ УАПЦ ієреєм Олександром та матінкою Олександрою Гораями разом із педагогами, громадськими діячами й батьками.

Учні шкіл міста Полтави захоплено опановували нові знання та творчо розважалися. Дитячі малюнки сяяли щирістю спілкування, дивували майстерністю юні актори, дзвеніли радісні вірші!

За облаштування спортивного майданчика заслужений працівник культури України, голова Полтавського міського православного сестринства святої княгині Ольги Валентина Шемчук подякувала генеральному директорові ПАТ “Полтавський автоагрегатний завод” Андріанові Литовченку.

Із особливою зосередженістю діти зустріли зразковий виступ своїх однолітків — вихованців Громадської організації “Полтавська обласна федерація кіокушин карате”, чемпіонів та багаторазових призерів України, Білорусі й Польщі під керівництвом президента Олександра Костенка та тренера Дмитра Іщенка.

Учасники благодійного патріотичного пленеру прагнули наслідувати своїх наставників — фахівців Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Діти були уважними учнями. Дівчата теж не пасли задніх! Щиро дякуємо Начальникові АРЗ-СП ГУ ДС України з надзвичайних ситуацій на Полтавщині, полковникові служби цивільного захисту Романові Кириленку.

Після насиченого дня — на ставок у сусіднє селище Тахтаулове! Щоб дістатися до нього, необхідно здолати 3 км велосипедного шляху! Відпочинок видався веселим і корисним!

Вистачало часу дітям і повудити карасів – п’ятдесят рибин проти дванадцяти минулого року! За цю можливість дякуємо Полтавській обласній громадській організації “Природоохоронне Товариство любительського рибальства “Світанок” та її голові Андрієві Воронцову, а також парафіянинові Олексію Григор’єву.