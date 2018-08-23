З Днем Незалежності, Україно!

Підняття державного прапора України
над будинком Верховної Ради 24 серпня 1991 року
Авіашоу під час святкування 2-ї річниці Незалежності України.
Київ, 24 серпня 1993 року
Урочисте покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку на честь 3-ї річниці Незалежності України. 24 серпня 1994 року
Святкування 4-ї річниці незалежності України на Майдані Незалежності.
Концертна програма “Україно, ми твої сини”. 24 серпня 1995 року
Парад спортсменів на Хрещатику під час святкування 7-ї річниці
Незалежності України. Київ, 24 серпня 1998 року
Колонна “Хамві” 95-ї аеромобільної бригади проходить Хрещатиком на параді на честь Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2008 року
Україна відзначала День Незалежності протистоянням опозиційних
демонстрантів і правоохоронців. 2011 рік
Парад вишиванок. Київ, 24 серпня 2012 року
Військовий парад з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2014 року
Військовий парад з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2015 року
Військовий парад з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2016 року
У Києві 24 серпня на честь Дня Незалежності України пройшов Марш нескорених. 2017 рік