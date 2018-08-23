З Днем Незалежності, Україно!

Підняття державного прапора України

над будинком Верховної Ради 24 серпня 1991 року

Авіашоу під час святкування 2-ї річниці Незалежності України.

Київ, 24 серпня 1993 року

Урочисте покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку на честь 3-ї річниці Незалежності України. 24 серпня 1994 року

Святкування 4-ї річниці незалежності України на Майдані Незалежності.

Концертна програма “Україно, ми твої сини”. 24 серпня 1995 року

Парад спортсменів на Хрещатику під час святкування 7-ї річниці

Незалежності України. Київ, 24 серпня 1998 року

Колонна “Хамві” 95-ї аеромобільної бригади проходить Хрещатиком на параді на честь Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2008 року

Україна відзначала День Незалежності протистоянням опозиційних

демонстрантів і правоохоронців. 2011 рік

Парад вишиванок. Київ, 24 серпня 2012 року

Військовий парад з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2014 року

Військовий парад з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2015 року

Військовий парад з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2016 року

У Києві 24 серпня на честь Дня Незалежності України пройшов Марш нескорених. 2017 рік