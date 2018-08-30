Літературна премія в галузі критики імені О. І. Білецького

Літературна премія в галузі критики ім. О. І. Білецького (заснована 1972 року, ім’я О.Білецького носить з 1986 р.) є премією Спілки письменників України та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України і покликана сприяти розвитку української літературної критики, посиленню її активності в дослідженні й висвітленні сучасного літературного процесу, його тенденцій, явищ і постатей. Премія присуджується щорічно за кращі праці різних жанрів у галузі літературної критики, виключаючи збірки статей і монографії.

Пропозиції щодо присудження літературнокритичної премії вносять редакції (редколегії) літературних, літературознавчих газет і журналів, інтернетвидань та культурологічних і громадськополітичних часописів і тижневиків, які мають постійні розділи або рубрики літературної критики. Згідно з новим пунктом статуту віднині члени журі (а всі вони лауреати Премії імені О. І. Білецького) можуть самі подавати кандидатури на премію.

Редакції (редколегії) відбирають кандидатури номінантів на основі річного (від 1.Х. попереднього року до 1.Х. поточного року) доробку свого видання і подають клопотання до 15 жовтня поточного року (разом із короткою довідкоюхарактеристикою критика та його доробку, зокрема за останній рік).

Журі премії (голова журі — академік НАН України М. Г. Жулинський) обговорює подані кандидатури і таємним голосуванням обирає переможця.

Особі, якій присуджується премія, вручають диплом та грошову винагороду. Вручення премії відбувається (1.ХІ — день народження О. Білецького) в перші дні листопада почергово в Спілці письменників України та Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ в присутності літературознавців, письменників, представників ЗМІ.

Переможець виголошує коротку доповідь з актуального, на його погляд, питання сучасного літературного процесу.

До складу журі літературнокритичної премії в кількості 9 осіб входять лише критики й літературознавці, відзначені премією ім. О. І. Білецького. Положення про літературну премію ім. О. І. Білецького, ухвали журі премії затверджують Президія НСПУ та Вчена рада Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ.

Адреса для подань: Шпиталь Анатолій Григорович, секретар журі Премії ім. О.І.Білецького, Інститут літератури імені Т. Шевченка НАН України, вул Грушевського, 4, м. Київ, 01001.