Активний пропагандист краси української пісні

Олег ОЛЕКСЮК,

голова Херсонського ОО ВУТ “Просвіта”

3 грудня 2016 року на 54-му році життя пішов у засвіти відомий український композитор, голова ревізійної комісії Херсонського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, провідний методист обласного Центру народної творчості, відомий в Україні дослідник українського фольклору, заслужений працівник культури України, патріот нашого краю Валерій Володимирович Другальов.

Валерій Другальов працював на збереження і примноження краси української пісні. Його фольклорні експедиції селами Херсонської області в складі комісії Обласного Центру народної творчості чи особисті зафіксували і зберегли для нащадків сотні українських народних пісень. Його нотна розшифровка кількох десятків тисяч записів маловідомих або ж узагалі невідомих українських народних пісень є неоціненним внеском у золоту скарбницю українського національного фольклору. Численні наукові фольклорні конференції, організовані й проведені Валерієм Володимировичем Другальовим на базі Херсонського обласного краєзнавчого музею чи Херсонського училища культури, свідчать про його науковий підхід до роботи з нематеріальними цінностями Таврії.

Народився Валерій Володимирович Другальов у Херсоні 24 вересня 1963 року. Закінчивши Херсонську середню школу та Херсонську дитячу музичну школу, вступив до Херсонського училища культури. Після випуску з відзнакою за спеціальністю “керівник самодіяльного хорового колективу” — клас викладача заслуженого працівника культури України Михайла Григоровича Варгуна молодий спеціаліст Валерій Другальов ще майже рік попрацював керівником аматорського народного вокального ансамблю “Дояронька” Михайлівського сільського Будинку культури Скадовського району Херсонської області, після чого вступає до Київського державного інституту культури на диригентсько-хорове відділення. Тут навчається у провідних хормейстерів України С. Є. Павлюченко, І. Я. Павленка, А. Л. Карпуна. По закінченні з відзнакою Київського вишу приїхав до рідного серцю Херсона і понад 25 років пропрацював провідним методистом з фольклору Херсонського обласного Центру народної творчості.

За підсумками досліджень фольклорно-етнографічних експедицій до Голопристанського району Валерій Другальов 2001 року видає друком у Херсонській філії Видавничого Центру “Просвіта” свою першу наукову працю “Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини”. Книга стала своєрідним відкриттям Валерія Другальова як науковця. Його фольклорні знахідки мають неабиякий попит не лише серед дослідників фольклору та етнографії соборної України, а і серед учасників професійних та аматорських фольк­лорних колективів. Викладення Валерієм Володимировичем пісенного матеріалу в нотних записах допомогло розширити коло виконавців надзвичайно красивих та незаслужено забутих українських народних пісень.

За сприяння Управління культури і туризму Херсонської облдерж­адміністрації 2007 р. у видавництві “Наддніпряночка” вийшли друком фольклорно-етнографічні монографії Валерія Другальова “Три шляхи широкії докупи зійшлися”, а 2009-го — “Грає весілля наш Херсонський край”.

Валерій Другальов був активним учасником V, VI, VII з’їздів Всеукраїнського товариства “Просвіта”, брав активну участь у роботі Херсонського ОО ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка. Його особиста громадянська позиція і надзвичайна працездатність викликала повагу у колег та надихала молодих просвітян до активної боротьби за утвердження української народної пісні, української мови в усіх галузях суспільства на Херсонщині. Його національні громадянські переконання і просвітництво надихали творчу юнь активно працювати заради відродження української культури і духовності на теренах насильно зрусифікованої Херсонщини. За багаторічну плідну працю та особистий внесок у національне відродження Валерій Володимирович Другальов за поданням Правління Херсонського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” 2005 року отримав найвищу нагороду товариства — медаль “Будівничий України”.

Активний просвітянин, талановитий композитор, заслужений працівник культури України, фольклорист та етнограф Валерій Другальов у співавторстві з поетами-просвітянами Миколою Братаном, Валерієм Куликом, Олегом Олексюком, Василем Мелещенком, Анатолієм Щербиною, Володимиром Середою та Наталією Коломієць з 1991-го до 2016 року створив понад шістсот пісень, які виконують і аматорські колективи, і професійні майстри вокального співу. З-під його пера вийшли друком збірки пісень “Хорові твори” (Херсон: Просвіта, 2003, 44 с.), “Листопад переходить дорогу” (Херсон: Просвіта, 2000, 35 с.) та “Добрий ранок, поле” (Херсон: Айлант, 2006, 168 с.).

Мелодизм його творів, надзвичайне жанрове розмаїття, його поліфонічні обробки фольклорних знахідок, задушевні хорові твори, завзяті та жартівливі, патріотичні та ліричні естрадні пісні, а чи й рокові композиції вирізняють його як особистість серед українських композиторів. Надзвичайно популярний і його авторський сайт у мережі Інтернет, і його авторські твори, які є на порталі “Просвіта Херсонщини” чи на порталі Херсонської обласної наукової універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара. Народні артисти України Наталія Лелеко та Харіс Ширінський, заслужений артист України Віктор Гурба, солісти обласної філармонії та Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша, аматорські та професійні колективи України та української діаспори в країнах зарубіжжя залюбки беруть до свого репертуару пісні Валерія Другальова.

Ми горді тим, що пісенні твори Валерія Другальова є в репертуарі хорових та вокальних колективів України, серед яких Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки, заслужений ансамбль пісні України “Дарничанка”, народний хор імені С. Є. Павлюченка Київського національного університету культури і мистецтв, вокально-хорових колективів 26 херсонських вишів, хору ветеранів війни та праці “Співочі барви” Херсонського обласного Палацу культури та ін.

Валерій Володимирович Другальов активно співпрацював і з режисерами нашого уславленного театру, тому чимало його авторських музичних композицій є невід’ємною складовою вистав.

Його щоденна копітка праця просвітянина, провідного методиста обласного Центру народної творчості, керівника хору ветеранів війни та праці “Співочі барви” Херсонського обласного Палацу культури, викладача Херсонського училища культури, хормейстера фольк-гурту “Свічадо” Херсонського училища культури високо оцінена і на державному рівні: 2009 року Валерію Володимировичу Указом Президента України присвоєно високе звання “Заслужений працівник культури України”.

Культпрацівники Херсонщини пам’ятають Валерія Володимировича Другальова як скромну, працелюбну, залюблену у свою справу, творчу та натхненну особистість, стараннями якої упорядковано кілька десятків добірок з циклу “Пісенний фольклор Херсонщини”.

У вересні 2018 року Валерієві Другальову виповнилося б лише 55, проте ми його зможемо побачити лише в кінохроніці минулих літ та почути його душу у піснях, які він залишив у спадок співучому українському народові.