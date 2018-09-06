Біля стіни нашої пам’яті

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

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Уже чотири роки українці зі зброєю в руках захищають суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Майже щодня на східному фронті гинуть найкращі. Їхньою кров’ю Україна мусить доводити, що вона незалежна і гідна будувати своє майбутнє!

29 серпня — день найбільших втрат українського воїнства в Іловайському котлі. Цього дня бойові побратими загиблих добровольців і воїнів ЗСУ, матері, батьки, дружини, діти, наречені та друзі, котрі втратили своїх найдорожчих і найрідніших на сході України, вшановують їхню пам’ять біля Меморіальної стіни пам’яті полеглих Героїв. Через бездарність нашого керівництва, політичного і військового, і підступність ворога, — сталася найбільша трагедія за всю російськоукраїнську війну.

Через те, що очільники держави не звертали уваги на оперативну інформацію розвідки про введення російських військ і погрожували військовикам за ухвалення адекватної відповіді, Україна втратила понад тисячу мужніх своїх синів… Драма Іловайська та інших “котлів” полягала в тому, що сила українського духу в особі добровольчих батальйонів не знайшла відповідної організації й підтримки зверху…

Так званий “зелений коридор”, який обіцяли представники російського командування “довірливим” генералам українського Генштабу, став коридором смерті… і коридором героїзму та мужності українських вояків. Вони не здалися ворогу й відкинули підступну пропозицію скласти зброю. Це було спільне рішення командирів і солдатів підрозділів, що виходили з оточення. Навіть у безнадійній ситуації наші бійці завдали по ворогові дошкульного удару. Тільки під Іловайськом кількість загиблих російських військовослужбовців регулярних військ РФ становила близько 200 осіб, поранених — близько 300… А за страхітливе літо 2014го і до кінця року втрати російської армії на Донбасі досягли 1700 військових!

Кожне обірване життя нашого захисника — величезна, непоправна втрата для рідних, близьких, для українського суспільства. Під Іловайськом, Мар’їнкою, Зеленопіллям… та в інших місцях Донбасу загинуло багато добровольців, які за покликом серця і власної совісті пішли на фронт захищати рідну країну. Загинули найкращі, освічені й високодуховні українці…

Святійший Патріарх Київський і всієї РусиУкраїни Філарет відслужив біля Михайлівської меморіальної стіни пам’яті молебень за загиблими Героями. А учасники меморіальних заходів звернулися до Президента України з вимогою визнати нарешті на державному рівні дату 29 серпня Днем Пам’яті за полеглими Героями.

На світлинах: Меморіальні заходи в Києві на Михайлівській площі.