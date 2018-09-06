Харківська «Просвіта» іде до молоді

Ольга ШЕВЧЕНКО,

Валерій ДЯЧЕНКО

2018 рік знаковий для ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Громадськість України й українська діаспора святкує славний ювілей — 150 років заснування Товариства “Просвіта” як виняткової форми національної самоорганізації українців. Життя і діяльність таких відомих діячів української культури, як Іван Франко, Михайло Драгоманов, Микола Лисенко, Кирило Стеценко, Леся Українка, Борис Грінченко, Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Степан Бандера та інших тісно пов’язана з історією просвітянського руху.

І сьогодні — піднесення культурно-освітнього рівня народу, титанічна робота з національної консолідації суспільства, відродження та збереження національної пам’яті, історії, традицій, оборона рідної української мови й інформаційно-просвітницька робота в умовах нинішньої російсько-української війни, участь у волонтерському русі — весь цей далеко не повний перелік неможливо уявити без велетенської, невтомної й самовідданої праці багатьох просвітян, кращих синів та дочок України.

Позитивні зміни відбулися на початку року в Харківській “Просвіті”. На звітно-виборній конференції Харківського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка головою правління обрали Анатолія Сергієнка. Він відомий громадський діяч, політик, депутат обласної ради VI скликання. Попередній голова — Дмитро Пилипець, відомий лікар і громадський діяч харківського Майдану, спрямував усі зусилля на допомогу фронту й фронтовикам, допомагаючи пораненим. На конференції обрано й “просвітянську” раду з 22 осіб. До неї увійшли відомі на Харківщині люди — громадські й політичні діячі, письменники, науковці, журналісти, вчителі та інші. Серед них доктор історичних наук, професор Володимир Скляр, кандидат економічних наук, професор Тарас Данько, голова Харківської обласної “Спілки народних майстрів” Олександр Вакуленко, очільник Харківського Товариства політв’язнів і репресованих Анатолій Здоровий, заслужений діяч культури України, член НСПУ, поетеса Ніна Виноградська-Якимчук, голова Харківського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, професор Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений лікар України Богдан Волос, громадський діяч, головний редактор газети “Рух — це життя” Ніна Баласанян.

Новообраний голова висловив упевненість, що оновлене ХОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка отримає “друге дихання”, що виведе на якісно новий рівень діяльність харківської “Просвіти”. Від імені делегатів конференції А. Г. Сергієнко звернувся до мешканців Харкова й Харківської області з запрошенням активно долучитися до діяльності “Просвіти”, щоб спільно ширити правдиву інформацію про розбудову й вирішення нагальних проблем держави і її громадян, підносити загальний рівень культури нашого суспільства.

За останній час проведено багато необхідної і важливої організаційної роботи, що раніше було неможливо через складну ситуацію на Харківщині до початку Майдану 2013—2014 років, а особливо — на початку війни. Радує налагодження плідних контактів з департаментами ХОДА — культури, науки і освіти, молоді і спорту та іншими, а також із громадськими організаціями україноцентричного спрямування. Наші просвітяни активніше запрацювали зі студентською молоддю харківських вишів та ін. організацій.

Святкового дня шанування рідної мови відбувся патріотично-виховний захід у Харківському обласному вищому училищі фізичної культури та спорту. В Національній Академії повітряних сил України просвітяни взяли участь у конференції, присвяченій національно-патріотичному вихованню особового складу академії. В Національному університеті будівництва і архітектури — на відкритті музею учасників АТО. Надзвичайно плідною була участь просвітян та представників науки на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Духовна культура України перед викликами часу” (до 150-річчя заснування “Просвіти”) у Бібліотечному корпусі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Наше об’єднання також ініціювало та сприяло проведенню великої ходи (вперше на Харківщини) — Свята вишиванки. Всі свої плани та заходи “Просвіти” проводить під знаком 150-річного ювілею.

Центральний осередок ХОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка працює за адресою — вул. Римарська, 18 (1-й поверх).