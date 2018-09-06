«Просвіта» Полтавщини в добу УНР

Становлення і діяльність місцевих осередків

Олег ПУСТОВГАР,

перший заступник голови Полтавського ОО ВУТ “Просвіта”

Полтавська “Просвіта”, за задумом її фундаторів, мала стати методичним центром для подібних товариств губернії. Відтак очільник просвітян Полтави Григорій Коваленко на шпальтах “Полтавских епархиальних ведомостей”, яке тоді мало найбільший наклад на Полтавщині, опублікував детальну інструкцію з їх організації та діяльності не лише у Полтаві, а й на теренах Полтавського краю. Діяльність “Просвіт” мала починатися з придбання українських книжок і передплати українських періодичних видань і влаштування громадських читалень. Оскільки спеціальних приміщень для них не існувало, читальні рекомендували влаштовувати в школах, волосних управах або Народних будинках, якщо вони були. Іншим напрямом було відкриття недільних або вечірніх шкіл з ліквідації неписьменності та курсів (особливо для молоді) з вивчення української історії, мови і письма з тим, “щоб усі добре вміли писати по-нашому”. Рекомендувалося також створювати при “Просвітах” драматичні гуртки і хори, які б співали на народних зібраннях “гарні українські пісні”. “Беріться до діла всі, — закликав у “Полтавских епархиальних ведомостях” Григорій Коваленко, — в кого душа жива, хто любить Україну, наш народ і хоче йому добра”.

Протягом 1917 року товариства “Просвіта” густою сіткою вкрили Полтавщину. Велику наукову і методичну допомогу “Просвітам” надавало педагогічне бюро Полтавського губернського земства, колектив якого розробив і протягом жовтня 1917 року розіслав сільським “Просвітам” тексти лекцій обсягом один-два друкованих аркуші на теми: “Занепад і відродження України”, “Природа, багатства і людність України”, “Громадяни, їх права і обов’язки”, “Земське самоуправління: історія і сучасні завдання”, “Українські громадські діячі” та ін.

Полтавський повіт

За даними сайта “Енциклопедія історії України”, “у вересні 1917 в Полтавському повіті існувало 50 філій “Просвіти”. Зазвичай осередки з’являлися внаслідок численних революційних зібрань. Наприклад, “Просвіта” в селі Великі Будища виникла з ініціативи писаря сільської управи. Її активісти організували похід сотень селян на Великодні свята з синьо-жовтими прапорами і портретами Тараса Шевченка з Великих Будищ до Опішні, де відбувся тритисячний мітинг. “Після цього мітингу, — згадував пізніше майбутній громадсько-політичний діяч лівого спрямування, історик, економіст, ректор Українського технічно-господарського інституту у німецькому Реґенсбурзі, політолог Іван Майстренко, — в Опішному почалося справжнє “українське життя”: виникла Селянська спілка, утворився осередок української партії соціалістів-революціонерів та товариство “Просвіта”. 17-річний Іван Майстренко був серед фундаторів і очільників просвітянського осередку.

Миргородський повіт

На початку березня 1917 року на зібранні Миргородського українського громадського комітету була створена повітова просвітня комісія, але перше її засідання відбулося лише 8 червня. Тому створення сільських “Просвіт” у повіті відбувалося стихійно, з ініціативи селян і вчителів. Влітку 1917 року на Миргородщині вже існувало 17 волосних товариств “Просвіта”, серед них одне з найпотужніших діяло у Великих Сорочинцях. Тут фундаторами стали учні місцевої Учительської семінарії — члени “Юнацької спілки”. Навесні і влітку 1917 року місцеві “Просвіта” і “Юнацька спілка” влаштували кілька масових демонстрацій на підтримку Центральної Ради, які відбулися під національними синьо-жовтими прапорами і сприяли політичному пробудженню місцевого селянства. Фундатори “Просвіти” Великих Сорочинець згодом стали активними борцями за незалежність — Олександр Доценко після закінчення Віленського військового училища у Полтаві став ад’ютантом головного отамана військ УНР, голови Директорії Української Народної Республіки Симона Петлюри (до речі, він теж належав до “Просвіти”), а Бутенко — начальником його канцелярії.

Першочерговим завданням миргородської просвітньої комісії стала підготовка і скликання Миргородського повітового з’їзду “Просвіт”, аби привести процес створення в організоване русло і обмінятися першим досвідом. На з’їзд, що відбувся 18 червня, запросили вчителів, представників волосних “Просвіт” і керівників щойно створених секцій при просвітній комісії — більше 100 осіб. Делегати зібрання створили повітове бюро “Просвіт” у складі

О. І. Хоменка (голова), М. Н. Бакала (його заступник) і А. Ф. Бол­гарова (секретар), секції за напрямами роботи (організаційно-лекційна, видавнича, бібліотечна і театральна), схвалили статут та визначили назви лекцій. Зокрема це: “Причини Лютневої революції в Росії”, “Вибори до Установчих зборів”, “Державний лад і автономія України, Перший Універсал і Центральна Рада”, “Просвіти” і їх значення”, “Селянські спілки і доля селянства в державному житті України”. Затвердили й тематику бесід: політичні партії і їхні програми, ради робітничих, солдатських і селянських депутатів, соціалізація землі, земельні комітети, мова і школа тощо. Попри гарячу пору літніх польових робіт, приїзди просвітянських лекторів зазвичай завершувалися створенням сільських “Просвіт”.

Деякі приклади практичної діяльності волосних “Просвіт” відшукав історик Віктор Ревегук на шпальтах тогочасних газет: “15 жовтня 1917 року “Просвіта” села Матяшівки, що на Миргородщині, влаштувала свій перший спектакль “По ревізії”, акторами в якому були звичайні сільські хлопці і дівчата. Його успіх перевершив усі сподівання: приміщення школи не могло вмістити всіх бажаючих потрапити на виставу. Згодом просвітяни поставили водевіль “Панська хитрість” та виставу “На Україні”. Хомутецька “Просвіта”, яку очолював Н. Калюжний, протягом 1917 року поставила більше десяти вистав, відкрила книгозбірню та розпочала будівництво Народного дому, історико-краєзнавчого музею і професійної школи”.

У Шишаках Миргородського повіту “Просвіта” виникла з ініціативи рядового російської армії Дмитра Солов’я — майбутнього історика, економіста-кооператора і статистика, педагога і публіциста, дійсного члена Української Вільної Академії Наук (УВАН) у США. Їдучи делегатом від Української солдатської громади Азовської залоги на Національний конгрес у Києві, зупинився на деякий час у Шишаках, де тоді мешкала його дружина. У розмові з ним селяни висловили бажання заснувати в Шишаках “Просвіту”, і він пообіцяв їм допомогти. Стихійно виникла ініціативна група молоді. Дмитро Соловей нашвидкуруч написав проект статуту і вже за кілька днів біля волосної управи зібралися селянські збори. Дівчата пошили жовто-блакитну хоругву, а хлопці дістали великий портрет Тараса Шевченка. Організували хор. На зборах перед селянами виступили учень Миргородської художньої школи Максим Чорнобай, Дмитро Соловей і Нечипір Чумак, які пояснили присутнім значення культурно-просвітньої роботи в справі піднесення національної свідомості українського народу і відтак запропонували заснувати “Просвіту”. Селяни тут же постановили віддати для “Просвіти” старий будинок волосної управи, який стояв пусткою і потребував ремонту. Відразу ж хтось пішов із капелюхом збирати гроші для “Просвіти”. Потім присутні з жовто-блакитною хоругвою і портретом Тараса Шевченка пройшли вулицями села, співаючи національний гімн “Ще не вмерла Україна” та українські народні пісні. Того ж вечора відбулися установчі збори членів “Просвіти”, на яких обрали правління товариства та комісії: бібліотечну, господарську і театральну. Тим часом селяни влаштували толоку: упорядкували старий будинок волосної управи: відремонтували дах, двері, вікна, помазали й побілили стіни, вимили підлогу. Бібліотеку, що належала “Обществу трезвости”, передали “Просвіті”. Проте серед більш ніж двох тисяч томів, призначених для читання селянам, не було жодної українськомовної книжки. Тож повертаючись із Національного конгресу в Києві, Дмитро Соловей привіз до Шишак багато української літератури. На допомогу прийшли й інші українські патріоти. Спільними зусиллями вони зібрали бібліотеку, де уже через рік було понад 1900 томів. При Шишацькій “Просвіті” існувала і читальня, де було достатньо українських газет, і кожний, хто цікавився суспільно-політичним життям в Україні і на Полтавщині, міг їх переглянути. При “Просвіті” працювали вечірня школа для дорослих, де вчителями були викладачі місцевих початкових шкіл і драматичний гурток, який ставив спектаклі популярних українських авторів. За театральне приміщення останньому слугувала повітка пожежної сторожі. Декорації до спектаклів малював Нечипір Чумак та інші шишацькі художники-самоучки.

Гадяцький повіт

Протягом березня-квітня 1917 року в Гадяцькому повіті було створено 27 товариств “Просвіти”, у травні їх уже було 35. 18 червня сільські товариства “Просвіти” об’єдналися в повітову спілку, головою ради якої було обрано Олену Пчілку (Косач) — видатну українську письменницю, етнографа, публіциста, діяча Центральної Ради, маму Лесі Українки. Товаришем голови Гадяцького повітового товариства “Просвіта” учасники з’їзду обрали Віктора Злотчанського, писарем — Григорія Апостола, скарбником — Ісидора Борисова, відповідальним за просвітницьку роботу серед населення — Петра Лесіва.

Одним із перших українськомовних видань на Полтавщині стала газета Гадяцького земства “Рідний край”, яку редагувала Олена Пчілка. До місцевих осередків “Просвіти” та до початкових шкіл видання надходило безкоштовно.

Протягом короткого часу “Просвіта” відкрила у Гадячі читальню і книгозбірню, якою користувалося понад 800 дітей, школу для дорослих на Заярі (околиця Гадяча — авт.), створила і демонструвала для гадячан спектаклі, серед яких найбільшим успіхом користувалися “Мартин Боруля”, “Мати-наймичка” та “Хмара”. Виручені від спектаклів кошти передали робітникам місцевих дерево­обробних підприємств і воякам 663-го українізованого полку для придбання бібліотеки українських видань. У приміщенні вищої початкової школи Гадяча молоді вчительки-просвітянки М. Марусова-Німцова та Кобезова влаштували кілька дитячих ранків.

22 жовтня в Гадячі відбулося урочисте відкриття організованого Оленою Пчілкою Українського національного хору. Презентацію відвідали й виступили з вітаннями голова хорової секції музичного відділу Секретарства освіти УЦР О. Приходько, представник Варшавського українського хору Д. Бутовський, композитор В. Стеценко та етнограф і фольклорист Д. Верховинець.

Пирятинський і Лохвицький повіти

У Пирятинському і

Лохвицькому повітах

сільські “Просвіти” утво­-

рювали з ініціативи місцевого самоврядування та місцевої Української громади, яка ними опікувалася.

Виборна влада Лохвицького повіту активно підтримала мешканців волосного селища Вороньки, котрі вирішили негайно запровадити викладання української мови в школах волості і заснували “Просвіту”.

3 квітня на зборах учнівської молоді була заснована “Просвіта” в селі Харківцях (нині входить до Лохвицького району). Її члени — 21 особа, а головою обрали Миколу Кулинича. Проте перший склад “Просвіти” виявився бездіяльним, оскільки більшість її членів невдовзі роз’їхалася із села на навчання. Справжня культурно-просвітницька робота почалася лише влітку 1917 року, коли обрали нове керівництво “Просвіти”, яке очолив Марко Сичило, та ухвалили статут товариства. Мета діяльності харківецьких просвітян: заснувати в селі українську книгозбірню, провести українізацію місцевої школи, влаштовувати для односельців лекції, вистави, музичні й літературні вечори, дитячі ранки тощо. Згідно зі статутом, членами товариства харківецької “Просвіти” могли стати всі, “хто дбає про користь свого рідного краю”, починаючи з 16-річного віку. Керівним органом “Просвіти” визначали раду у складі восьми осіб. На загальних зборах просвітяни обирали зі свого середо­вища голову, його заступника, писаря, бібліотекаря і скарбника, а також ревізійну комісію у складі трьох осіб. Зібрання і публічні заходи просвітяни проводили у приміщенні вищої початкової школи. Більшість мешканців Харківців були неписьменними, тож просвітяни влаштовували для них колективні читання газет, шевченківського “Кобзаря” та творів інших українських прозаїків і поетів. Кошторис за 1917 рік складався з членських внесків, які становили 1 крб 20 копійок на рік, разом — 56 крб 76 коп. (з цього можна зробити висновок, що в товаристві налічувалося більше 50 осіб), надходжень від земства — 340 крб, виручки від вистав — 572 крб, від щедрівок — 116 крб 50 копійок і від продажу книг — 74 крб 34 копійки. Отже, прибутки від власної діяльності складали більшу частину надходжень до скарбниці “Просвіти” у селі Харківці. Реалізуючи свої статутні засади, харківські просвітяни передусім вважали за потрібне відкрити книгозбірні для односельців. З цією метою вони закупили на 220 крб творів українських авторів, портретів Тараса Шевченка і Бориса Грінченка, а також підручників для школи, зокрема читанок “Рідне слово”. Частина книг для книгозбірні була зібрана шляхом добровільних пожертвувань. Так, місцевий мешканець Григорій Кривець передав до книгозбірні 77 придбаних на власні кошти книг. На кінець 1917 року в сільській бібліотеці вже налічувалося 511 томів. Там були твори Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Володимира Винниченка, Михайла Грушевського, Софії Русової, Гната Хоткевича та ін. Кількість читачів бібліотеки на кінець 1917 року зросла до 214. Під час літніх польових робіт на кошти “Просвіти” в селі були відкриті дитячі ясла, які щоденно відвідувало від 95 до 115 дітей.

У Хоролі

З ініціативи відомого громадського діяча В. Бірюкова влаштували “Народний науковий музей”. У травні 1917 року його правління, враховуючи високий авторитет місцевої “Просвіти”, яку очолював Л. Безпалько, передало музей у її відання.

Лубни і Лубенський повіт

Просвітянський рух у цьому краї з’явився завдяки поборникам українства, рідним братам Шеметам: члену Центральної Ради Володимиру Михайловичу (1873—1933), громадському і політичному діячеві Миколі Михайловичу (1882—1918), публіцисту Сергію Михайловичу (1875—1957). 11 червня 1917 року Лубенське земство, де головою управи обрали Володимира Шемета, вирішило українізувати повітові установи. Ухвала передбачала утворення повітової шкільної ради у складі представників від учителів, Селянських спілок і “Просвіт”. Шкільна рада мала дбати про “рідну українську школу”. Лубенське земство виділило 15 тисяч крб на курси українознавства для вчителів і зобов’язало телефоністок вивчити українську мову.

9 травня Лубенський міський Громадський комітет вирішив у місцевому російськомовному “Вестнике” розпочати друкувати матеріали українською мовою, редактором на пропозицію “Просвіти” було призначено Г. Саєнка. 11 червня 1917 року “Просвіта” с. Литвяки скликала сільський сход із приводу заснування української гімназії, на який прибули і селяни з Вовчика та Вовчої Долини — близько 5 тисяч осіб. Уже за кілька хвилин для потреб рідної школи вони зібрали з-поміж себе більше 5 тисяч крб.

Отож, як зауважує у монографії “Полтавщина в перший рік Української революції. Доба Центральної Ради” кандидат історичних наук Віктор Ревегук: “… у добу Української Центральної Ради перші просвітянські організації і осередки виникали як природний потяг українського народу до культури, знань і освіти. Після багатьох років російських імперських заборон “Просвіти” перебрали на себе майже всю культурно-просвітницьку роботу в містах і селах Полтавщини”.

Джерела:

Ревегук В. Я. Полтавщина в перший рік Української революції. Доба Центральної Ради (березень 1917—квітень 1918 рр., — Полтава: АСМІ, 2007.

Ревегук В. Я. Полтавщина в огні Української революції (1917—21 рр.)., — Полтава, видавець Шевченко Р.В., 2014.

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