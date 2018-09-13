Дерев’яний фестиваль

У Криворізькому дерев’яному фестивалі 15 вересня у парку “Саксаганський” візьмуть участь понад 70 самобутніх майстрів по дереву, а також інші творчі люди. Працюватиме пересувна інформаційна виставка “Місто. Дерево. Людина”. Насамперед вона цікава тим відвідувачам, які переймаються питаннями зелених зон і роллю дерев у міському середовищі. Екскурсоводами будуть учні загальноосвітньої школи № 123, члени учнівського лісництва “Дубочок” разом із представниками громадської організації “Екоклуб “Еремурус”. Завдання і конкурси від учасників шкільного лісництва “Дубочок” цікаві й інтригуючі. Відомий у Кривому Розі підприємець Віталій Буравіцький представить на одній з алей парку нуклеуситрансформери (бджолині вулики) ручної роботи. Їх уже бачили криворіжці та гості міста, які відвідали медфест в серпні.

Дерев’яні будиночки, столи, стільці, кушетки, плетені з лози торшери, дерев’яні вироби — усе це можна буде побачити в парку 15 вересня. І не тільки помилуватись, а й замовити у майстрів. Буде і дерев’яна пересувна лазня, і білосніжна весільна карета, яку надасть “Кінний двір на змичці” (керівник Богдан Кузмінський). Дітвора і дорослі зможуть покататися в цій дивовижній кареті, покерувати гнідими конячками. Неповторні вироби продемонструють держпідприємство “Криворізьке лісове господарство”, заводи і фабрики регіону. Активну участь у деревфесті, як завжди, візьмуть школи, ліцеї, гімназії, педагогічний університет, ботанічний сад.

Голова оргкомітету Криворізького дерев’яного фестивалю — 2018, журналіст “Домашньої газети”, голова Криворізького МО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Микола Крамаренко запрошує всіх на народне свято, яке проводиться разом із Саксаганським районним виконавчим комітетом.

Поділись і насолодись:

















