«Під знаком творчого знайомства»

Н. ФЕДОРЧЕНКО,

провідний бібліограф Богуславської райбібліотеки

На початку вересня до Богуславської районної бібліотеки з цінними дарунками завітав наш земляк Володимир Юхимович Мельниченко, доктор історичних наук, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, академік НАПН України, заслужений діяч науки України, член НСПУ. Він поповнив нашу бібліотеку унікальними творами, важливими і захопливими для кожного свідомого українця: це його власні видання, а також поезія незабутнього Бориса Олійника, двотомник творів Леся Танюка “Лінія життя”. Зібрання творів Бориса Грінченка зацікавить і учнів, і вчителів.

Низку власних книжок передав Володимир Юхимович нашим читачам. Привертає увагу видання “Микола Гоголь у Москві”: авторська енциклопедіяхроноскоп, ілюстрована графічними й архівними знахідками, багато з яких друкуються вперше, а також праця “Прапор України на Арбаті”, де особливе значення має розділ “Грушевський на Арбаті”, бо висвітлюється діяльність великого українця з осені 1916 року до весни 1917 року.

Очолюючи Культурний центр упродовж майже п’ятнадцяти років, Володимир Мельниченко не лише створив унікальну концепцію діяльності принципово нової для незалежної України державної установи, а й блискуче реалізував її, утвердивши духовну присутність України в самому серці Росії. У стінах Центру виступали шевченківські лауреати Іван Драч, Борис Олійник, Дмитро Павличко, Микола Жулинський, Ніна Матвієнко, Марія Матіос, Василь Нечепа, Марія Стефюк, Богдан Ступка, Дмитро Стус та багато інших.

У Культурному центрі також виступали Національний заслужений академічний український народний хор ім. Г. Верьовки, Національна заслужена хорова капела “Думка”, Народна академічна капела “Почайна”, Черкаський академічний заслужений український народний хор, вокальна формація “Піккардійська терція”, чоловічі квартети “Гетьман” та “Явір”, Хорова капела ім. О. Кошиця Богуславського гуманітарного коледжу ім. І. С. НечуяЛевицького та інші уславлені творчі колективи й відомі особистості.

Якось Борис Олійник наголосив: “Культурний центр України в Москві своїми реальними справами в пропаганді духовних надбань нашої держави чинить щоденно і подвижницьки. І значною чинністю завдяки його директорові, який стоїть при колисці цієї Інституції, Володимиру Юхимовичу Мельниченку та його славному гурту талановитих особистостей”.

Ось такий він, наш земляк з Медвина, — талановитий, скромний, а ще справжній щирий українець.