Полтавська «Жіноча громада» віддала шану борцям за волю України

Валентина ШЕМЧУК

Багато є імен славних земляків, котрі свої життя присвятили батьківському краєві, його духовному відродженню й розвоєві. Серед них — видатний полтавець, просвітянин Микола Дмитрієв, чиї 110ті роковини пам’яті щойно минули.

Його заслуги в царині українського права, розбудови громадського життя, становлення національної школи і преси неоціненні. Він був непохитним народним адвокатом, захисником рідної мови, редактором першого на теренах Наддніпрянської України демократичного часопису “Рідний край”. 24 серпня 2018 року лягли квіти до меморіальної дошки Миколі Дмитрієву й від ініціаторів її встановлення в Полтаві. Пам’ятна дошка “Українському Цицеронові”, “побратиму” Панаса Мирного, культурноосвітньому діячеві й публіцисту Миколі Дмитрієву відкрита з метою здійснення власного безпрецедентного за тривалістю — 20річного винятково доброчинного проекту “Вшанування пам’яті Великих Українців меморіальними дошками й пам’ятними знаками на Полтавщині, в Україні й світі”, який організували полтавські громадські лідери, лауреати премії ім. Панаса Мирного заслужений працівник культури України Валентина Шемчук і член Ради підприємців Полтави Вадим Голобородов.

Ще 2008 року ми відкрили меморіальну дошку Миколі Дмитрієву до 100х роковин його пам’яті на будинку, де він мешкав. Нині поруч обеліск Небесним Лицарям Майдану — сьогоднішнім Героям боротьби за Незалежність рідної землі. Розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка на пропозицію голови обласного відділення Міжнародної організації “Жіноча громада” Валентини Шемчук у Полтаві з’явилася вулиця, названа ім’ям Миколи Дмитрієва.