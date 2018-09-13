«Реформою» — по людях

На що перетворюють нашу пошту

Петро АНТОНЕНКО

Телефоную своєму землякові в Авдіївку, що в Куликівському районі на Чернігівщині. Запитую, чи прочитав він сьогоднішній (цебто за п’ятницю) номер районної газети? “Яке там! — відповідає. — Нам цю газету доставлять через 6 днів, у наступний четвер”.

Це втілюється так звана реформа “Укрпошти” під назвою “Сільське поштове відділення”.

Але що значить доставка передплатникові газети через 6 днів на сьомий після виходу? Особливо місцевої, районної. До речі, після проведеного нарешті роздержавлення цієї преси, тобто вилучення з числа співзасновників місцевої влади — райдержадміністрацій і райрад, ці газети стали набагато свіжішими, нарешті почали писати про те, що цікавить і хвилює людей. Читацька аудиторія, звичайно, зменшується, як і сільське населення. І все ж по кілька тисяч передплатників районки мають, а сумарно по області близько 100 тисяч.

І ось “шестиденна” газета. Поперше, читачеві можна одразу перекреслити програму телепередач на півтижня, що їх друкують райгазети. Закреслити багато іншого, термінового, і, між іншим, це оплачені читачами, замовниками публікації. Скажімо, вітання з ювілеями, поминання, які дають якраз під дати. Або оголошення — запрошення на свято чи ярмарок у суботу або неділю. А читач у четвер читає, що його запрошують на недільний захід.

Зараз, коли починається передплата на наступний рік, редакції районних і обласних газет просто в розпачі — як бути з такою доставкою періодичних видань і хто тепер нормально вестиме на них передплату?

Навесні Державне підприємство “Укрпошта” розпочало так звану реформу обслуговування сільського населення. Суть задуму в тому, що планують закрити всі поштові відділення в селах, де населення менше 2х тисяч. Для Чернігівщини, а саме її “Укрпошта” обрала для свого “пілотного проекту”, це означає закриття майже всіх сільських поштових відділень, адже в області лічені села мають більше 2х тисяч мешканців. Закриті відділення планували замінити на пересувні: за певним графіком у село має приїхати автівка з кількома поштовиками, які похапцем, за 23 години виконуватимуть всю колишню роботу відділень.

Якийсь час паралельно працювали і стаціонарні поштові відділення, і пересувні. Зараз майже в усіх селах пошти не працюють.

Від початку ці дії викликали гостру негативну реакцію і селян, і місцевої влади. Зокрема й облдержадміністрації і облради, які направили в столицю звернення із запереченням проти реформи пошти в такому недолугому форматі. Пропонували компромісні варіанти. Реакції “Укрпошти” не дочекались.

Варто зазначити, що пошта, окрім доставки кореспонденції, періодики, займається виплатою пенсій, а також прийомом комунальних платежів.

Якими ж були перші тижні поштового експерименту? На жаль, невтішні. Ось, наприклад, типова картина по моєму Куликівському району. Щоб не дорікнули в упередженості, даю слово мешканцям району.

Говорить Наталія Притиковська, виконувач обов’язків старости села Бакланова Муравійка (що за 20 км від Чернігова): “Завжди кажуть, що в нас реформи для людей, а виходить — навпаки. Мене вразило ставлення нової листоноші, яка в село привозить пошту. Кинула газети і каже: “Навіщо вона, ця періодика?” А листоноші нашій порадила: “Роздайте, як хочете. Кому — менше, кому — більше”. Це жарт такий невдалий чи що?”

Майже весь Куликівський район, окрім одного села, не так давно об’єднався в територіальну громаду. Головою Куликівської ОТГ обрано Наталію Халімон, яка до цього була головою районної ради. Молода, енергійна, педагог за фахом, працювала директором школи у рідному селі Ковчин, говорить: “Ми з самого початку були не в захваті від реформи і застерігали керівництво дирекції обласної пошти про негативні наслідки. Це ще навіть немає зими. З іншого боку, бабуся в селі звикла до свого поштаря, довіряє йому, а зараз почнуть ходити чужі люди. У жодному селі немає такої людини, яка була б задоволена тими змінами, що пропонує керівництво “Укрпошти”. У жодному!

Крайня ситуація в Ковчині: приїхали поштарі з пересувного відділення, люди зібралися, 130 тисяч гривень пенсії так і не роздали, кинули ці гроші листоноші і поїхали. Та була просто шокована. Видзвонювала родичів і кого тільки могла, передавала чужим людям — хіба це припустимо? Наразі впали наклади районки по всіх селах. Такі дії керівництва “Укрпошти” дискредитують саму ідею децентралізації”.

Говорить голова Асоціації регіональних ЗМІ України, голова обласної організації НСЖУ, редактор Менської райгазети “Наше слово” Олександр Назаренко: “Наклади газет упали, хоча керівництво регіональної дирекції “Укрпошти” обіцяло їх утримати. Головний аргумент від листонош: а воно нам треба, нас усе одно викидають на вулицю”.

Зараз в області, крім давніх проблем загальноукраїнського плану, додалася ще одна гаряча тема — оця недолуга “реформа” пошти. Вже дійшло до акцій протесту, обурені селяни перекривають автошляхи.

Ось красномовні цифри по нашій Чернігівській “експериментальній” для пошти області, при тому, що тут мешкає трохи більше мільйона населення. Сумарний наклад лише місцевих передплатних видань, тобто районних і обласних газет, становить 240 тисяч! Та ще понад 200 тисяч передплати всеукраїнських видань. Оскільки сім’ї, як правило, передплачують одну, максимум дві газети, то й порахуйте — і це менш як на 400 тисяч сімей області. Виходить, ні телебачення, ні інтернет не відбили у людей бажання читати пресу.

І чомусь ця горереформа збіглася з децентралізацією і з роздержавленням місцевої преси. Підозрілий збіг. І його важко пояснити аргументами керівництва “Укрпошти” про економію коштів. В останні роки українська пошта отримала право торгувати газом, страхувати автомобілі, на підході — відкриття власного поштового банку. Та й на шалених зарплатах керівництва можна було б зекономити. Досить сказати, що зарплата у начальника обласної пошти — 150 тисяч гривень, плюс величезні доплати і приплати. У столичних поштових керівників — відповідно вище. І це в країні, де мільйони людей живуть на оту жалюгідну пенсію, яку ще треба “вибивати” у поштовиків.

Це що — зачистка інформаційного простору і згортання свободи слова перед черговими виборіадами?