Інтерв’ю з очільником партії “Патріот” Миколою Голомшею, яке ми пропонуємо увазі читачів “Слова Просвіти”, готували журналісти інтернет-видання “Персона”. Але не надрукували: очевидно, контраргументи та переконливі факти у відповідях колишнього першого заступника Генерального прокурора України не задовольнили авторів пропонованих запитань, ідео­логічна спрямованість яких очевидна, як і несприйняття українських реалій. Оскільки в нашому суспільстві подібні пропагандистські викиди — не дивина, ми вирішили надрукувати інтерв’ю “Чи можливе об’єднання України?”. Сподіваємося, що ця публікація стане в пригоді просвітянам, які завжди обстоювали і пропагують національні цінності, і дякуємо М. Я. Голомші за надану можливість.

Редакція

— Багато філософів, міркуючи про сутність війни, говорять, що на війні ворогів перестають сприймати як частину роду людського, а це, своєю чергою, знімає питання про обмеження застосування насильства щодо них. Чи справді, змагаючись зі “злом світового масштабу”, слід забути про всі обмеження й заборони?

— Якщо ми, обговорюючи дефініцію “війна” і її історично-філософське сприйняття на різних етапах розвитку людства, залучимо до компанії Геракліта з Арістотелем, Гегеля чи Шпенглера, зрештою, Ніцше, то ми так і не виберемось із минулого.

Війна — як поняття філософське і як абсолютна фізична дія — це минуле. Це — геостатика часів панування великих держав. Це історія людства до ХХІ століття. Ви скажете, а як же війна на сході України? Чи війна в Сирії? В інших точках світу?

Щоб відповісти на ці запитання, зроблю невеличкий відступ. ХХІ століття поставило перед людством абсолютно нові виклики інноваційно-технологічного характеру, які отримали узагальнену назву “четверта промислова революція” або ще “глобальний світ 4.0”.

Ця нова дійсність, яка змінює не лише технічні чи технологічні аспекти виробництва, змінює філософію розуміння та методологію розбудови нашого і цивілізаційного життя і, відповідно, філософію фізичного протистояння, яке традиційно носить брутально-звужену назву “війна”.

Так-от. Розстріл Майдану Гідності, анексія Криму, введення підрозділів регулярних путінсько-терористичних військ на територію Луганщини і Донеччини, засилля “русского міра” і “гебістського православ’я” в українському суспільстві — все це та багато іншого свідчить про народження і функціонування нової філософії глобальних агресій, яку вітчизняні експерти та науковці характеризують як “глобальний гібридний тероризм”.

Тому для боротьби з явищем, яке ви називаєте “злом світового масштабу”, а ми трактуємо як “глобальний гібридний тероризм”, необхідно переосмислити сутність багатьох явищ нашого життя, оскільки вони отримали нові характеристики, тобто набули нової якості.

У цих нових якостях ми бачимо й іншу якість насилля, яке чиниться зараз у світі. Воно тепер виявляється не лише у фізичних вимірах (на які виробилася відповідна реакція суспільства, країн, світового співтовариства), але, що значно дієвіше, у впливах на свідомість індивіда, його внутрішній духовний світ, морально-психологічний стан. Цією новітньою зброєю рівня глобального ноу-хау, яку наука визначає як комплекси комунікаційно-контентних агресій, активно користується путінський режим і його сателіти.

Щодо заборон і обмежень, то це питання ментальних практик і рівня гуманізму в моралі суспільства, в якому ми живемо. Українці традиційно є оборонцями, захисниками рідного краю. І нині якраз ми захищаємо Вітчизну і мирну цивілізацію загалом від глобального агресора, що посягнув на нашу свободу, гідність, соборність і незалежність.

— Якщо відбудеться Майдан-3, як Ви поставитеся до того, що він буде не менш кривавим, ніж попередній, і що нинішню корупційну владу треба буде скидати силою, як власне, зробила ця влада, коли була опозицією?

— Вважаю це питання некоректним і за суттю, і за формою. Поясню чому. Майдан, і я про це вже неодноразово говорив у своїх виступах і книгах, є історично-ментальним явищем українського народу. Його не можна розглядати як одномоментну дію, як місце дії чи будь-яке зібрання людей.

Ось, до прикладу, італійський історик Андреа Ґраціозі сказав, що українська революція 1917—21 років насправді тривала аж до 1933 року. Тобто, московська більшовицька влада розуміла, що наш народ неможливо здолати і тоді взялася нищити його Голодомором. І цей період — 1917—1933 роки — я би теж взяв на себе сміливість називати Майданом. Глобальним всеукраїнським Майданом спротиву більшовицькій окупації, боротьби за українську незалежність.

Відтак Майдани Свободи (2004 р.) і Гідності (2014 р.) не були спонтанними, а є продовженням, точніше, черговим вибухом постійно діючого, тобто такого, що весь час живе на ментальному рівні, в душах і серцях наших співвітчизників, українського Майдану-явища.

Тому немає і не може бути ні третього, ні четвертого, ніяких інших Майданів. Все це підкинуті спецслужбами Кремля сценарії, мета яких збурити невдоволення населення і вивести людей на вулицю. А там цей вирій “підхоплять” гібридні терористи, спеціалісти-агенти з Московії. Їх, до речі, ще достатньо на наших просторах, і у владних коридорах зокрема.

— Хто і для чого послав під кулі Небесну сотню? Адже Янукович вже погодився провести дострокові вибори і підписати Угоду про Асоціацію?

— Ви були на Майдані?

— ???

— Для того, щоб ставити подібні питання, потрібно було б на власній, як кажуть, шкурі відчути Майдан. Його атмосферу, дух, внутрішню силу, цивілізаційну перспективу.

Чи можна було не вбивати беззахисних людей — спитайте в Януковича і його приспішників — Захарченка, Якименка, Клюєва, Лебєдєва, інших посадових осіб, які володіють інформацією з того боку, з якого стріляли.

Перед Небесною сотнею ми в неоплатному боргу. І краща пам’ять про тих, хто загинув на Майдані і гине нині в боях із путінським режимом на сході країни, в АРК чи в застінках путінських казематів, — творити нову Україну, Україну цінностей.

— Що скажете на таке — чому щастя вільної і незалежної України намагалися досягнути не краплями, а ріками крові?

— Ріки крові, які проливають путінські терористи в Криму, на сході України, в Сирії й інших куточках світу, де ступає нога кремлівського загарбника, сподіваюсь, колись відгукнуться тим нелюдам, які віддають такі команди чи мотивують до таких дій. Якби в Кремлі переймалися цивілізаційними цінностями гуманізму, то у світі значно поменшало б горя і страждань.

Своє право бути вільними, незалежними і гідними українці виборювали століттями. І зараз змушені знову боронити власну землю від путінського режиму. Бесумнівно, що ми вже перемогли ментально, і однозначно переможемо фізично та геопозиційно в цій борні, як це робили неодноразово. Але досягаємо цієї перемоги ціною неймовірних жертв з українського боку. Слава нашим героям!

— Ви заперечуєте, що армія УПА була жорстокою до мирного населення, поляків, євреїв… Але ж є багато кривавих історій, документів — не факт, що підробок НКВД… Чи можна якось осмислити таку боротьбу за державність у категоріях моралі?

— Мораль завжди має бути в осмисленні історії, особливо спільної і такої, де є криваві сторінки. Мораль суспільства мала бути в осмисленні історії з позицій і місії української держави протягом останнього чверть століття, але цього, на жаль, не сталося. Маємо зараз терміново, на швидкостях світу 4.0, виправляти помилки, поки не пізно.

А полягає ця мораль в тому, щоб історію сприймати через достовірні факти і події, хоч якими вони були б. Історія — це те, що було, і що неможливо змінити. Але що можна зрозуміти, виходячи з конкретного відрізка часу, в якому ті чи ті події відбувались. І пояснити, чому так сталося, які причини до цього призвели.

Жодним чином не можна переносити емоції точково-ситуативних дій того часу на тло сьогоднішнього дня. Бо це шлях до нового розбрату і протистояння, до чого підштовхує і чого прагне путінська Росія.

Ви ніколи не цікавилися історією відносин, скажімо, Франції і Англії? Або Німеччини і довколишніх із нею країн? Чи іншої європейської країни, хоча по світу подібних історій чимало? Все це в європейському історичному дискурсі — агресії та війни, перемоги та поразки, образи та помсти… Але вже давно в минулому. Бо ж хіба міг бути створений Європейський Союз, якби європейські нації досі перебували в емоціях минулого? Могли б європейці вільно пересуватися майже по всьому континенту, якби тримали досі камінь за пазухою — тотальну ненависть?

Це ж стосується й історичних відносин України з Польщею, Угорщиною, Румунією та іншими країнами-сусідами. Саме на розпалювання чергової національно-історичної істерії спрямовуються зусилля політтехнологічних центрів Кремля, які намагаються вбити клин між нашими народами, і ваше питання свідчить, що в Україні у путінців є, на жаль, фани і ментально-ідео­логічні послідовники.

— На Вашу думку, чим зумовлена така підсилена увага до особистості Степана Бандери? Для чого таку неоднозначну історичну постать робити національним героєм? Адже частина українців не вважає його таким. Чому б не залишити все так, як було, — вшановувати Бандеру тільки в Західній Україні?

— Бандера не випадково став глобальним сталінсько-путінським трендом, який ось уже 70 років постійно підживлюють кремлівські “віртуози” пропаганди, лякаючи світ. Його ім’я — вже щось загальне. Бандерівець — це радикально-негативна конотація характеристик якості українця-патріота, інтелектуала-державника, розроб­лена технологами російських спецслужб. Героєм світового масштабу, а заодно і національним героєм України Степана Бандеру зробила Москва. Але це — не одинокий приклад. Якщо звернутися до історії, то ми побачимо, що в кремлівських “підвалах” постійно вів­ся пошук, говорячи сучасними штампами, мемів-маніпуляторів брутальних дискредитацій щодо України. Тобто, термін “бандерівець” є лише ланкою в ланцюгу подібних сполучень викривлення історичних подій, фактів і персон.

Якщо провести історичні аналогії, то нав’язаний світу мовний концепт “бандерівці” — як уособ­лення українців в їхньому найстрашнішому для московитів образі — не є чимось новим у роботі спецслужб Московії. До бандерівців найстрашнішим звинуваченням на адресу українців з боку більшовиків був мем “петлюрівці”. А ще до цього — “мазепинці”.

Так що насправді сутність образу криється не в справжньому історичному дискурсі особи Бандери, Петлюри чи Мазепи. Суть у технології кремлівських пропагандистів, які через такі мовні концепти вибудовують образ ворога, якого мають ненавидіти всі кремлівськопіддані і заодно сателіти “русского міра”.

— Чи можливий у наші дні парад СС Галичина у Львові з вишиванками і фашистською свастикою, як 1943 року?

— Скажіть, а ці питання ви отримали випадково не з Луб’янки? Там традиційно сидять майстри історичних перекручень і маніпулювання, які якраз і готують подібні “опросники”.

Бо якщо це ваше запитання, то ви просто не знаєте історії загалом, і дивізії Галичина зокрема.

Але я відповім. Найперше, ким була РСЧА (Робітничо-селянська червона армія) для мешканців Західної України і Львова в перші дні приходу туди у вересні 1939 року? Визволителькою.

Ким став більшовицький режим для населення Західної України через кілька місяців? Окупантом, поневолювачем, агресором, терористом.

Ким були гітлерівські вояки для західняків 1941 року? Визволителями від совітів.

Ким стали гітлерівці для українців (всіх без винятку) через певний час? Окупантами, поневолювачами, агресорами, терористами (хоча таку характеристику тоді не вживали).

Ви бачите принципову різницю між окупантами-більшовиками і окупантами-гітлерівцями, а нині й окупантами-путінцями? Я — ні. Тому українці боролися і зі сталінськими комуністами, і з гітлерівськими нацистами і зараз із путінізмом, і не тільки заради України, а й цивілізованого світу.

Марш дивізії СС “Галичина” у Львові 1943 року був свідченням сподівань українців на те, що гітлерівці ще можуть бути союзниками у справі постання незалежної української держави. Це один із тих зигзагів пошуку на історичному перехресті, які потрібно сприймати в обрамленні ламаних ліній історії української державності 40-х років минулого століття. Ні більше, ні менше.

До речі, поширюваний путінцями мем “фашисти” теж родом із часів сталінізму. Бо фашистом був Муссоліні і його послідовники. Гітлер був нацистом. І очолював із 1921 року Націонал-соціалістичну робітничу партію Німеччини, яка була єдиною керівною партією країни з 1933 до 1945 року. Просто Сталіну не імпонувала назва партії, яка перекликалась із РСДРП — Російською соціал-демократичною робітничою партією, з якої вийшли більшовики.

Прикро, що доводиться вам проводити “лікбез”, але зупинюсь ще на кількох моментах.

14-та гренадерська дивізія зброї СС “Галичина”, якщо вже дотримуватися історичного дискурсу, у квітні 1945 року стала Першою Українською дивізією Української національної армії і присягнула на вірність Україні. Бійцям дивізії соромитися нічого — проти України вони не воювали і злочинів проти власного народу не вчиняли.

Але дивно, що у зв’язку з цим у вас не знайшлося питання-аналогії з іншими етнічними підрозділами, що перебували у складі СС у період ІІ світової війни. Наприклад, “рускіє” частини. Ось кілька з них: 1-ша російська національна бригада СС “Дружина”, 15-й козачий кавалерійський корпус СС, 29-та гренадерська дивізія СС Російської визвольної народної армії, 30-та гренадерська дивізія СС, Добровольчий полк СС “Варяг” тощо. А додати до цього, наприклад, Російську визвольну армію вермахта (12 охоронних корпусів, 13 дивізій, 30 бригад), Російську визвольну народну армію (5 полків, 18 батальйонів), Російську національну народну армію (3 полка, 12 батальйонів)… Перелік можна продовжувати.

До речі, серед іноземців-легіонерів вермахту, яких гітлерівці набрали в окупованих ними країнах, 75 % складали вихідці з СРСР. Їх чисельність становила майже 1,5 млн осіб і частка росіян була домінуючою.

За правдиве дослідження (потрачено майже 20 років) історії Російської визвольної армії генерала Власова (спасителя Москви 1941 року) петербурзького вченого Кирила Олександрова Міносвіти і науки РФ минулого року позбавило вченого ступеня доктора історичних наук. Чиновники від науки інкримінували йому звинувачення у виправданні зрадників “Родины”. Хоча він лише дослідив історії життя генералів і офіцерів РСЧА, які пристали на службу до гітлерівців.

А тепер перейдімо до виснов­ків. Кремлівська військово-історична пропаганда досягла відчутних результатів у нав’язуванні не лише вітчизняному суспільству, а й громадам інших країн (в Україні передусім) міфологізованого дискредитаційного трактування подій і фактів, які при перевірці не мають нічого спільного з реальністю.

Це так звана глобальна технологія “пост-правди”, за допомогою якої путінські технологічні центри глобального гібридного тероризму (що є традиційним для російської влади) намагаються підпорядкувати об’єктивну істину інтересам владного режиму-корпорації.

Тож чи варто нам дотримуватися і до того ж розповсюджувати меми публічно-технологічного дискурсу Кремля? Чи не слід уже перейти на власне та об’єктивне бачення історії?

— Як Ви ставитеся до висновків Інституту національної пам’яті й особисто В’ятровича, який виніс “вердикт” про те, що ОУН-УПА не можна забороняти нарівні з націонал-соціалістичною партією і її ідеалами? Українські націоналісти-нацисти, що спів­працювали з цією партією і Гітлером 1933 року, не могли не читати головну працю Гітлера “Моя боротьба”, в якій насаджувались ідеї націонал-соціалізму?

— Я не знайомий з такими висновками Інституту національної пам’яті, особливо у такому викладі, який ви пропонуєте.

Наскільки мені відомо, пан В’ятрович наполягає на детальному вивчені історії УПА, оскільки раніше цьому заважала надмірна політизація цього питання. Знову-таки, переведення історичного ракурсу УПА в площину політики — цілковита “заслуга” Кремля і кремлівських прихвоснів в Україні.

Якщо ви знайдете час і завітаєте на сайт Інституту націо­нальної пам’яті, то в рубриці “Наші проекти” можете ознайомитись із розділом “Українська повстанська армія”. Там достатньо достовірної інформації для того, щоб усвідомити сутність УПА. Там можна ознайомитись навіть із матеріалами спецхранів України, які в Москві закрили до тих пір, допоки панує колективний путінізм.

До речі, після завершення Нюрнберзького трибуналу всі матеріали слідства були підготовлені до друку і вийшли окремим виданням. Всього таких томів 42. І в жодному з цих детальних розслідувань немає згадки про українських націоналістів. Згадується Бандера, але тільки як очільник руху українців у боротьбі проти гітлерівців.

Тепер питання до вас — чому із 42 томів справ Нюрнберзького трибуналу в СРСР було видано лише 7 і то тільки російською мовою? Чи не для того, щоб кремлівські пропагандисти могли маніпулювати висновками Нюрнберга, посилаючись на неопубліковані матеріали?

І ще питання — чому в нинішній путінській Росії, яка підносить так звану Велику вітчизняну війну Радянського Союзу на вершину сучасного ідолопоклонства, ніхто навіть не заїкається про видання всіх томів Нюрнберзького процесу?

— У Москві Бандера — щось середнє між “русофобом” і “ворогом совєтской власті”, для поляків він кривавий безкомпромісний терорист, частина українців вважає його героєм, а частина — ганебною постаттю української історії і зрадником. А хто Степан Бандера особисто для Вас?

— Особисто для мене Степан Бандера — велична постать української історії, яка потребує детального і прискіпливого вивчення та визначення йому місця в грандіозному пантеоні українських героїв.

Не думаю, що нам варто зважати, хто і як трактує визначні постаті українства і ким вони є для них. Як не варто нам особливо закидати іншим народам, зокрема, сусідам, хто у них має бути за героїв.

Це не означає, що не може бути історичних наукових дискусій і намагань дійти спільних точок зору вченими різних країн (а значить, і політичними діячами) щодо розуміння тих чи тих подій, фактів, персон минулого.

До речі, остання (харківська) зустріч президентів України і Польщі наприкінці минулого року якраз є свідченням такого підходу — зваженого і державного — до питань історії та взаємовідносин двох країн.

— Існує думка, що українська молода демократія намагається водночас поєднати дві абсолютно діаметральні й протилежні речі — культуру крайньо-правого націоналізму і фашизму і західноєвропейські демократичні цінності (про це відкрито говорять деякі політики навіть у сусідній Польщі). Люди з такими переконаннями зазнають гонінь, їх називають комуністами, совками і мало не зрадниками. А як Ви вважаєте, може чорне бути одночасно й білим?

— Я вважаю, що у Вашому питанні намішано занадто багато відвертих різноверсійних кремлівських мемів публічно-глобальних агресій, які Ви намагаєтеся подати у нібито інтелектуальній площині.

Щодо перспектив молодої української демократії, то я швидше волів би говорити про можливість переходу до чітко визначеного типу державного устрою, тобто яка ми країна — парламентсько-президентська чи президентсько-парламентська. А для цього необхідно на законодавчому рівні закріпити інститути держави, зокрема інститут президента України.

Необхідно рішуче відкидати пострадянську форму політичного і економічного розвитку, яка гальмує трансформаційну модернізацію країни, і розвивати інклюзивні політичні й економічні інститути, як це робиться в розвинутих і успішних країнах світу.

І для реалізації всього цього нам потрібно зробити надзусилля і прийняти нову модернову Конституцію України цифрової епохи на ціннісних засадах Героїв Небесної Сотні.

— Як вважаєте, чи можливо побудувати українську політичну націю, де знайдеться місце для євреїв, росіян, поляків і кримських татар, якщо її героями стали люди, які зробили все для того, щоб цю націю розділити? Вам не здається, що на тлі боротьби з російським агресором українці на якомусь підсвідомому рівні не хочуть заглиблюватися в незручну історію, бажаючи мати під рукою героїв, що відповідають духові часу?

— Якщо Ви не побачили, то я скажу — ми таку політичну націю активно будуємо. І боротьба з глобальним цивілізаційним агресором — путінським режимом нинішньої Росії — лише прискорює процес формування нових модернових якостей української політичної нації.

— У чому, по-Вашому, сила України?

— Сила України, як на мене, криється в глибинах її історії, в потужностях духовно-ментальних пластів українства, які протягом століть давали наснагу нам для життя, боротьби і творення майбутнього.

У тому, що у нас, на відміну від Московії, все справжнє — земля, історія, мова, почуття…

— 2015 року День захисника України, з легкої руки Порошенка, перенесли на 14 жовтня — день створення Української повстанської армії. Мільйони наших співвітчизників сприйняли це як очевидну і не для них прийнятну провокацію… Для чого Петру Порошенку, на Вашу думку, треба було розділяти суспільство?

— Споконвіку Покрову Пресвятої Богородиці — 14 жовтня —українці сприймали як день захисника. Бо для українського козацтва (нагадаю, що територіально козаки дислокувались на східних теренах нинішньої країни) це був день, коли вони збиралися і вирішували нагальні та перспективні справи Січі перед тим, як іти на зимівку.

Мільйони наших співвітчизників, які боролися за свободу і незалежність України, нищив кремлівський режим, що за царських часів, що за більшовицьких, а тепер уже і за путінських.

Мільйони українців знищив сталінський режим лише за те, що вони воліли жити у своїй незалежній соборній країні.

Під час ІІ світової війни, коли радянські війська відновлювали московську владу в Україні, сотні тисяч неозброєних мешканців східних областей сталінські генерали кидали у бій проти гітлерівців. Трупами українців ці “полководці” гатили переправу через Дніпро при штурмі Києва до дати — 7 листопада. “Коли з одного боку в Дніпро входили 25 тисяч воїнів, то на протилежному виходили — не більше 5—6 тисяч”, — так описував ці події їхній очевидець, російський письменник Віктор Астаф’єв. “Ми просто не вміли воювати. Ми залили своєю кров’ю, завалили ворогів своїми трупами”, — це теж Астаф’єв про ці ж події. Варто нагадати, що наступали мобілізовані перед тим українці з половинкою цеглини в руках, бо гвинтівка була одна на трьох.

Ви закликаєте це святкувати?

— Як замирити суспільство і де шукати загальні знаменники, точки дотику між сходом і заходом? Чи можливо групувати політичну націю навколо позитивних принципів і цінностей на основі історичної правди і взаємної толерантності?

— Ви про Схід і Захід говорите в загальноцивілізаційному розумінні? Як там у Кіплінга: “Захід є Захід, а Схід є Схід…”, тобто є різні культури, є непорозуміння і навіть ворогування. Але, зрештою, у Кіплінга все завершується єднанням, дружбою єдиної цивілізації людей, бо взаємна повага людей дозволяє уникнути непорозумінь і досягти мирної злагоди.

Не бачу суттєвих протиріч між сходом і заходом України, окрім тих, які намагалися і намагаються закласти “спеціалісти” із Московії.

— Для того, щоб начебто відновити історичну справедливість, Ющенко 2006 року своїм указом зрівняв бійців червоної армії, які звільняли Україну від німецьких окупантів, і воїнів УПА, які спів­працювали з гітлерівськими окупантами, назвавши їх борцями за національну незалежність.

— А чому лише питання про тих, хто співпрацював з гітлерівським режимом? Чому Ви не ставите питання про відповідальність тих, хто співпрацював з кривавим окупаційним сталінським режимом?

Історія України не ділиться на чорне і біле. До нашої історії не можна підходити з мірилом радикалізму. Ми не можемо трактувати нашу історію в категоріях та імперській методології шовінізму, які нав’язуються з Кремля.

Якщо це ми усвідомимо, то проблема штучного розпалювання протистояння в українському суспільстві відпаде. Як, власне, і Ваше питання.

— Підсумовуючи нашу розмову про ворогів і героїв, додам, що будь-який народ має право на помилки і на своїх “злодіїв”. Це розуміють у всіх цивілізованих країнах світу і в жодному разі не намагаються покласти якусь колективну відповідальність на весь народ. Хто, на Вашу думку, найвідоміший “негідник” в історії України?

— Такий, на жаль, не один. Ось короткий перелік: Петро І, Катерина ІІ, Ленін, Сталін, Путін, Шойгу, Мєдвєдєв… Звичайно, цей список не є вичерпним, але це найбільші лиходії в історії України.

— Яке місце займають у сучасній українській політиці радикальні організації, зокрема орієнтовані на ідеї Степана Бандери? Хто їх фінансує?

— Незначне. Радикалізм не є сутнісною характеристикою українця і домінантою на політичній арені сучасної України. Щодо фінансування, то, якщо у вас є факти або інтерес, зверніться з відповідним запитом до СБУ.

— Хто такий, по-Вашому, патріот України? Перечисліть, будь ласка, його головні риси.

— Патріот України — це громадянин нашої держави, який хоче зробити своє життя (а отже, і долю країни) кращим і для цього наполегливо і творчо працює.

Патріот — це людина, для якої поняття гідності, честі, відповідальності, партнерства, довіри є абсолютним внутрішнім переконанням, життєвими принципами і цінностями.

Коли ж на Україну зазіхає ворог, патріот без роздумів стає на її захист і б’ється до перемоги.