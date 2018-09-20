Щоб мрії Героїв жили

Триває прийом заявок на конкурс освітньо-культурних проектів

Олена КОТЛЯР,

кохана дівчина Сашка Капіноса, член ГО “Родина Героїв “Небесної Сотні”

З 1 до 30 вересня 2018 року в межах реалізації Відзнаки імені Олександра Капіноса, Героя Небесної Сотні з Тернопільщини, оголошується конкурс на кращий освітньо-культурний проект, метою якого є зацікавлення та залучення дітей і молоді до дослідження, вивчення та збереження культурної спадщини українського народу — живих традицій, звичаїв, обрядів, народних танців, традиційного народного співу, гри на народних інструментах, фольклору, народних ремесел, а також підвищення обізнаності та залучення місцевих громад до цієї сфери.

Відзнака започаткована з метою вшанування пам’яті Героя України, Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса — хлібороба, громадського діяча, організатора просвітницьких та патріотичних заходів, одного з найактивніших учасників Мовного майдану 2012 року та Революції гідності. Сашко мав переконання, що Україна стане вільною тоді, коли кожен українець візьме на себе відповідальність бути господарем на своїй землі, де панує своя правда і воля святая, де цінують свій звичай і рідну українську мову.

Якщо Ви — активна людина із села чи невеликого містечка, населення якого не перевищує п’ятнадцять тисяч осіб, і Вам близькою є тематика Відзнаки імені Олександра Капіноса — просимо до участі! Винагородою стане призовий фонд у сумі п’ятнадцять тисяч гривень для втілення проекту-переможця, а також консультаційна підтримка фахівців.

Можливо, Ви — справжній гончар-чарівник, який навчає діток цього дивовижного ремесла!? І, може, разом ви мрієте створити свято, щоб відкрити казковий гончарний світ землякам?! А може, Ви зі своїми вихованцями плануєте вирушити у захопливу мандрівку рідними стежками у пошуках знань про такі красиві, проте забуті традиції, щоб, віднайшовши, перенести цей скарб у майбуття?!

Олександр Капінос відкривав молоді красу наших українських звичаїв, традицій. Якщо у Вашому серці також, як і в серці Сашка, палає вогник любові до нашого, рідного, і струнами своєї душі Ви надихаєте інших віднайти в собі такий вогник, запрошуємо взяти участь у конкурсі освітньо-культурних проектів!

Ми хочемо, щоб пам’ять про наших Героїв була живою, а їхні справи та мрії продовжувалися в діях інших людей. Тому ми віримо, що Відзнака імені Олександра Капіноса допоможе комусь втілити в життя хороший задум.

Запрошуємо Вас мріяти і ділитися своїми мріями з нами!

Спеціальних вимог щодо змісту та форми проекту немає, це вільний вибір конкурсанта.

Ознайомитися з детальними умовами участі та подати заявки можна до 30 вересня 2018 року за посиланням http://heavenly-hundred.org.ua/projects/vidznaka-imeni-oleksandra-kapinosa/ (ВІДЗНАКА ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА КАПІНОСА)

Додаткові запитання пишіть у коментарях на сторінці “Відзнака імені Олександра Капіноса” у мережі “Фейсбук”.

Довідка:

Відзнаку імені Олександра Капіноса заснувала громадська організація “Родина Героїв “Небесної Сотні” в межах проекту “Відзнаки Героїв Небесної Сотні” завдяки підтримці платформи “Велика ідея” та 162 доброчинців України та світу і Міжнародного фонду “Відродження”.

У межах цієї Відзнаки щороку відбуватиметься конкурс проектів, тематика яких відповідатиме напрямам діяльності Олександра Капіноса.

Відзнака покликана підтримувати громадських активістів, передусім із сіл і містечок України, які прагнуть змін у своїй громаді й готові реалізовувати освітні, культурні, соціальні, екологічні ініціативи, формувати спільноти там, де проживають або звідки походять.