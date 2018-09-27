Дмитро ПАВЛИЧКО Три слова

1
Народе мій, запам’ятай три слова,
Три заповіді бою проти звіра,
Що йде зі сходу, як залізна плова,
Затям три слова, Військо, Мова, Віра,
І в битві переможе твоя зброя
Всесвітнього вампіра і банкіра.
Але стара московська параноя
Ще довго мордуватиме Європу,
І малюватиме новітній Гойя
Під звіздами нову кремлівську шопу…
А ти повинен бути наготові
Розбить Москву, що йде з-за Перекопу;
Ти на самій межі своєї крові
Клади фундамент рідної держави
На сповідях Шевченкові й Франкові.
Твоє життя в майбутності — тужаве,
Трудне, тяжке, бо не збагнуть сусіди
Повстанської твоєї сили й слави,
Жеруть тебе хахландії нукліди,
Розмножені Москвою, наче глоди,
Танцюй на них зухвало, навприсіди!
Будь військом непідлеглості й свободи
В окопах, бліндажах на смертнім полі,
Будь вірою, що з’єднує народи,
Будь мовою своєї пісні й долі.
2
О, націє моя, ти в ореолі
Страждань, поклич своїх дітей додому,
Розкиданих по світу на поталу,
Нехай тебе в пориві молодому
До перемоги на війні повсталу,
Навиклу до вогненного содому,
Вздрять шукачі чужого ідеалу.
Хай браття вчують і моїх три слова
З душі печальної, а не з екрану,
Настояні на закликах Донцова,
Що своє серце відкривав, як рану,
І нашу честь будив на шпальтах Львова —
Дух вольового зриву, дух урану.
Вставайте ж разом — шабля, кобза, ліра,
Мазепа і Шухевич — наша Троя!
За сонце миру віддана офіра
Повинна бути — кров моя і твóя,
Мій брате, кров державності порфіра!
м. Коломия, 14 вересня 2018 року
Від редакції. Вітаємо Дмитра Васильовича Павличка з днем народження. Многії і благії літа, натхнення і нових книг Вам, дорогий Поете!