Дмитро ПАВЛИЧКО Три слова

1

Народе мій, запам’ятай три слова,

Три заповіді бою проти звіра,

Що йде зі сходу, як залізна плова,

Затям три слова, Військо, Мова, Віра,

І в битві переможе твоя зброя

Всесвітнього вампіра і банкіра.

Але стара московська параноя

Ще довго мордуватиме Європу,

І малюватиме новітній Гойя

Під звіздами нову кремлівську шопу…

А ти повинен бути наготові

Розбить Москву, що йде з-за Перекопу;

Ти на самій межі своєї крові

Клади фундамент рідної держави

На сповідях Шевченкові й Франкові.

Твоє життя в майбутності — тужаве,

Трудне, тяжке, бо не збагнуть сусіди

Повстанської твоєї сили й слави,

Жеруть тебе хахландії нукліди,

Розмножені Москвою, наче глоди,

Танцюй на них зухвало, навприсіди!

Будь військом непідлеглості й свободи

В окопах, бліндажах на смертнім полі,

Будь вірою, що з’єднує народи,

Будь мовою своєї пісні й долі.

2

О, націє моя, ти в ореолі

Страждань, поклич своїх дітей додому,

Розкиданих по світу на поталу,

Нехай тебе в пориві молодому

До перемоги на війні повсталу,

Навиклу до вогненного содому,

Вздрять шукачі чужого ідеалу.

Хай браття вчують і моїх три слова

З душі печальної, а не з екрану,

Настояні на закликах Донцова,

Що своє серце відкривав, як рану,

І нашу честь будив на шпальтах Львова —

Дух вольового зриву, дух урану.

Вставайте ж разом — шабля, кобза, ліра,

Мазепа і Шухевич — наша Троя!

За сонце миру віддана офіра

Повинна бути — кров моя і твóя,

Мій брате, кров державності порфіра!

м. Коломия, 14 вересня 2018 року

Від редакції. Вітаємо Дмитра Васильовича Павличка з днем народження. Многії і благії літа, натхнення і нових книг Вам, дорогий Поете!