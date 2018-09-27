Книга, яка формує світогляд

Сергій ВЕРЕСЕНЬ,

УІС

У рамках Львівського книжкового форуму відбулася презентація ґрунтовного твору провідного діяча Організації Українських Націоналістів Дмитра Мирона “Орлика” “Ідея і чин України”, організована видавництвом “УВС” та НАЦ “Українські студії стратегічних досліджень”.

Книгу представили її упорядник Віктор Рог та директор НАЦ “УССД” Юрій Сиротюк.

У своєму виступі Віктор Рог розповів про життєвий шлях Дмитра Мирона, про його творчу спадщину, про обставини і мету написання твору, який, хоч і був створений 80 років тому, досі не втратив актуальності й залишається необхідною лектурою для українських націоналістів.

“Сьогодні, на відміну від початку 90х, коли ми шукали відповідей, шукали базових знань, шукали творів ідеологів ОУН, є багато інформації, але дуже важливим в тому океані текстів і їхніх трактувань зуміти знайти життєдайні джерела, вибрати коштовні перлини, отримати те найцінніше, що вселяє віру, що формує світогляд, що сталить характер і впевнено вказує напрям. Книга, яку сьогодні презентуємо, саме така.

Ця книга для сучасної молоді, яка прагне боротися за Україну, буде її будувати. Твір Дмитра Мирона допоможе відсіяти зерно від полови, відрізнити справжнє, органічне, від штучного, наносного, суттєве і вічне від тимчасового, кон’юнктурного. А це надзвичайно важливо зараз”, — наголосив Віктор Рог.

“Нині серед молоді популярні книжки з заголовками “Як стати успішним?”, “Як стати багатим?”… Молодь, що підростає в умовах революції, яка ще не закінчилась, повинна читати “Орлика” Дмитра Мирона. Тому що це не історія, це не про минуле, це про те теперішнє, яке триває, і про майбутнє, яке гряде. Тому що наша національновизвольна революція не завершилася, наша війна з ворогом триває … в цих умовах країна потребує не гейпарадів, а військових парадів, і не рецепти, як багатіти і тікати на Захід, а як воювати, як перемагати, і як цю боротьбу підкріплювати ідеєю…” — наголосив Юрій Сиротюк.

Думками про книжку “Ідея і чин України” та її актуальність сьогодні поділилися учасники презентації громадські діячі Анатолій Вітів, Олег Вітвіцький та Юрій Антоняк, побажавши також організаторам заходу частіше проводити такі зустрічі.