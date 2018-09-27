При світлі Шевченка

Ірина ФАРІОН

Пані та панове! У Переяславі відбулася системна Всеукраїнська акція “Форум за Українську мову”, що стартувала цього року в Києві 9 травня. Основні посили суспільству та вимоги до влади колаборантів: 1. Мовний закон 5670-д, що зареєстрований у ВР у комітеті з питань духовности і культури, — це СИНОНІМ скасованого Конституційним Судом путінського мовного закону Ківалова-Колесніченка. Словом, маніпуляційна підміна законів силами Самопомочі, БПП і НФ. 2. Відставка міністра освіти Гриневич, що через освітні закони (закон “Про вищу освіту”, закон “Про освіту”, проєкт закону “Про середню освіту”) нейтралізує ДЕРЖАВНИЙ статус української мови через піднесення статусу мов нацменшин, які насправді — НЕ МЕНШИНИ, а нащадки ОКУПАНТІВ або теперішні окупанти. Це типовий міністр-колаборант. Панове! Спільно з громадськими організаціями та знаковими людьми України приїдемо у більшість міст України, аби спільно стати до боротьби за НАШУ МОВУ. ПЕРЕЯСЛАВ виняткове місце проведення Форуму. Там дух Мазепи, Шевченка, Сковороди, Пресопницького Євангелія. Саме Іван Мазепа 1701 року передав для власноруч збудованого Воздвиженського храму унікальне Пересопницьке Євангеліє — нашу першу відому священну пам’ятку, повну елементів живої мови, на якій тепер присягають президенти України у ВР. Жоден із них цього ще не був вартий! Саме тут свій педагогічний шлях розпочинав знаменитий Григорій Сковорода, викладаючи поетику в Переяславському колегіюмі, у бібліотеці якого і зберігалася наша ПЕРЕСОПНИЦЯ. Саме тут 1837 року її віднайшов знаменитий випускник цього ж колегіюму Осип Бодянський і ПОКАЗАВ СВІТОВІ. А ще один випускник цього закладу Павло Житецький ВПЕРШЕ описав її, СВЯТУ нашу УКРАЇНСЬКУ мову… Уявляєте, у якому сакрумі відбувся “Форум за українську мову”… Саме тут 25 грудня 1845 року ШЕВЧЕНКО написав свій ЗАПОВІТ, аби ми “вражою злою кров’ю волю” окропили! І окропимо. І через відродження нашої мови передусім. Дякую М. Слабошпицькому, П. Мовчану, Г. Філіпчукові, М. Корпанюку за СЛОВА-натхнення, виголошені на Форумі і за їхню працю на благо нашої МОВИ! Дякую побратимам-свободівцям за співорганізацію цієї знакової події. У цю суботу та неділю зустрінемось у Борисполі, Броварах. А далі нас чекають Харків, Чернівці та знову Поділля.