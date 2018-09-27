Свої книжки у своїй державі

У Львові з 19 до 23 вересня тривав 25-й ювілейний Форум видавців. Протягом 5 днів його відвідали 50 тисяч поціновувачів книги. Серед запрошених — понад тисяча авторів з України та світу. Цьогорічна тема — ринок свободи.

“Я вірю, що читання книжок може врятувати людину в складній ситуації, і може врятувати країну, якщо кожен українець на рік прочитає хоча б 5 книжок”, — зазначила президент ГО “Форум видавців” Олександра Коваль.

Почесна гостя форуму американськопольська письменниця та журналістка Енн Еплбаум презентувала свою книжку “Червоний голод” про Голодомор в Україні. Новий роман привіз і французький автор Фредерік Бегбедер “Життя без краю”.

Серед українських літературних зірок на форумі — Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Оксана Забужко та інші.

“Є нове видання Макса Кідрука “Де немає Бога”, що побачило світ у видавництві “Клуб сімейного дозвілля”, дуже крута річ. Є Шкляр — класик, якого можна перечитувати безкінечно. Є багато наукової літератури, є видавництва, що займаються історією України”, — зазначив волонтер форуму Богдан Іванусь.

Свою книжку “Слово про війну” представили учасники бойових дій на сході. Це розповіді про емоції вояків.

“Автори цієї збірки — учасники бойових дій і волонтери, які були на передовій, які війну бачили на власні очі. І от ми зібрали тих всіх авторів. У першій збірці — 17 людей, які розповідають саме те, що вони пережили”, — говорить упорядник збірки “Слово про війну” Василь Піддубний.

На відкриття форуму приїхав і Президент України Петро Порошенко.

“Якщо раніше українському книговидавництву загрожувало те, що українці купують російську книгу, то сьогодні ситуація змінилась. Ми перейшли той рубікон. Ми у своїй державі читатимемо свої книжки”, — наголосив Петро Порошенко.

Влас. інф.