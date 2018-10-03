Читати Шевченка

Світлана МАСЛОВСЬКА,

заступник голови Чернівецького ОО ВУТ “Просвіта”

Вічний, як народ, — так називають нашого Кобзаря, Просвітителя, Пророка. У багатьох країнах світу на його честь споруджено пам’ятники й меморіали. Днями Тарас Шевченко прийшов і до села Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області — одного з найбільших населених пунктів Буковини. Зворушливою та величною поетично-музичною композицією “Думи мої, думи” урочистості відкрили талановиті та обдаровані старшокласники й вчителі тамтешньої школи (директор Ю. Кривак, організатори свята — вчителі О. Петрусяк, В. Народова, Н. Смаглій, Н. Кравчук, Ю. Вакарчук, музоператор Л. Німачук). Головна пісня нашої держави “Ще не вмерла…” звучить як заклик до єдності всіх поколінь.

Ведучі В. Ганевич та Н. Васкан сповістили про велич події — зведенням монумента Патріархові нашої словесності. Голова села В. Бойчук привітав учасників зібрання з відкриттям пам’ятника (скульптор Володимир Римар, архітектор Віктор Ткач) та подякував усім, хто причетний до його зведення. Почесне право зняти полотнище надали учаснику бойових дій на сході України Р. Закраєвському (із сином Артемом) та вихованці дитячої установи В. Рокитянській (із мамою Іванною). Живі квіти до меморіалу поклали представники обласної та районної влади, “Просвіти” Буковини, Веренчанської сільради та школи, громадськості краю, району, села. Урочисто освятив величну скульптуру Архієпископ Чернівецький і Кіцманський УПЦ КП владика Онуфрій, а співслужили йому священики храмів Заставнівщини.

Ініціатор та організатор спорудження меморіалу, автор цієї публікації С. Масловська привітала всіх із урочистою подією, приуроченою до 150-річчя Товариства “Просвіта”, вручила меценатам та активістам “Кобзарі” як оберіг і стимул на подальші добрі справи.

З благословенною подією веренчанців вітали та вручили почесні грамоти найактивнішим уболівальникам за спорудження монумента заступник голови Чернівецької облради В. Мельничук, голова Заставнівської РДА Ю. Кітар, голова обласної “Просвіти” О. Савчук, його заступник І. Дерда, кандидат філологічних наук В. Костик, голова Чернівецької організації “Союз українок” Л. Бережан і почесний голова О. Попелюк, почесний мешканець с. Веренчанка, поет-пісняр

В. Фисюк.

Поезію і музичні композиції дарували учні школи та народний фольклорний колектив “Кумоньки” (керівник М. Костик). Прикрасили монумент картини-вишиванки лауреата премії ім. М. Івасюка М. Машкур.

Завершилося дійство виконанням просвітницького гімну “Боже великий, єдиний” за участю церковного хору храму Пресвятої Покрови УПЦ КП с. Веренчанка та учасників зібрання.

Головний меседж заходу — освячуватися Шевченковим словом, причащатися рідною історією і на ній зростати.