Пам’яті Яреми Гояна

Відходить покоління,

народжене війною.

Обвуглене. Обпечене.

Покрите сивиною.

Воно шинелі батьківські

тоді на себе міряло.

Долало всякі опори.

І в світле й добре вірило.

Лишилося романтиком.

І мрійником запеклим.

Змінилася довколишність.

Нове з’явилось пекло.

А хлопці, як звичайно,

своїм затятим настроєм

у просторі не губляться.

І повносило здрастують.

Ламало їх вітрищами.

Згинало геть додолу.

Були у долях тріщини.

І гіркота від болю.

Лишилися змужнілими.

Романтиками мрійними.

Трудівниками вмілими.

І друзями надійними.

Відходить покоління,

народжене війною.

Обвуглене. Обпечене.

Пошарпане судьбою.

Та в душах з Україною.

З її промінням сонячним.

Із почуттям синівським

і т а м її боронячи…

Василь КЛІЧАК

1 жовтня 2018