Предстоятелеві Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійшому Філаретові

Ваша Святосте!

Час піднесення в очікуванні оновлення, який зараз переживає Українська Православна Церква, ставлячи немало викликів, зобов’язує незмінно вдаватися до історичної традиції, шукати підтримку та опору в багатовіковому досвіді Української Церкви. З цього огляду заслуговують посиленої уваги ті його складові, у яких Українська Церква найяскравіше виявила своє служіння як окрема самостійна невід’ємна складова частина Східного Християнства.

Одним з найцінніших її здобутків усе ще без належного пошанування є вироблена й утверджена у Старокиївській Церкві традиція Покрову Богородиці, покликана увічнити ідею Опіки Богородиці над Україною, яку ще перед серединою ХІ ст. проголосив Великий Князь Київський Ярослав Мудрий.

Особливе шанування Богородиці як однієї з основ Української Церкви потребує актуального відновлення цієї традиції.

Тому звертаюся до Вашої Святості як Глави Церкви з проханням розважити можливості всемірного оновлення цієї великої традиції з наданням більшого значення церковному шануванню Опіки Богородиці над Україною з майбутнім відновленням у належний час під Омофором Вселенського Патріарха Акту Великого Князя Київського Ярослава Мудрого, яким він віддав свою державу і народ під Опіку Богородиці.

З виразами глибокої поваги і шани

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ,

доктор історичних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, завідувач відділу історії Середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України