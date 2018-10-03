Прощай, Побратиме!

Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Т. Г. Шевченка, Центральне правління Товариства, просвітянський тижневик “Слово Просвіти” з сумом сповіщають, що 28 вересня 2018 року завершився земний шлях нашого побратима просвітянина, члена Центрального правління і Головної ради Товариства, члена редколегії та постійного автора газети “Слово Просвіти” відомого письменника і видавця, лауреата Шевченківської премії Яреми Петровича Гояна.

Ярема Гоян був потомственним просвітянином, зростав і виховувався в родині, яка тісно пов’язана з розвитком просвітницького руху на Галичині. Тому з перших днів відродження товариства “Просвіта” імені Т. Г. Шевченка долучився до його розвитку і становлення, організації просвітянських видань, постійно обирався громадою до керівних органів всеукраїнської організації.

Його знання, ерудиція, організаторські здібності, дружня підтримка, поради і внесок у громадську діяльність — неоціненні. Особливою активністю відзначався Ярема Петрович Гоян у просвітянській роботі з районними та сільськими бібліотеками, яким передав десятки видань.

Він був сумлінним і совісним товаришем, добрим порадником, людиною справді україноцентричною, послідовною і діяльною у своїй праці задля становлення незалежної України. Тому його відхід в інші світи — наша спільна втрата.

30 вересня Ярему Гояна поховали на Байковому кладовищі у Києві.

Просвітяни висловлюють свій глибокий жаль родині і близьким покійного. Спочивайте з миром, Яремо Петровичу! Ми назавжди збережемо про Вас світлу пам’ять і продовжимо нашу спільну справу в ім’я наших попередників і сучасників на благо України.

Від імені ВУТ “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка

Павло МОВЧАН,

Олександр ПОНОМАРІВ,

Іван ЮЩУК,

Любов ГОЛОТА,

Микола НЕСТЕРЧУК,

Василь КЛІЧАК,

Дмитро ЛОМАЧУК,

Володимир СЕМИСТЯГА,

Юрій ГАНДЗЮК,

Володимир КМЕТИК,

Леонід МУЖУК та інші

28 вересня 2018 року відійшов у вічність Ярема Петрович Гоян, відомий письменник, журналіст, мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка та багатьох інших премій, колишній директор Національного видавництва дитячої літератури “Веселка”, яким керував майже чверть століття і разом з яким був до останніх днів життя.

Глибоко сумуємо разом з родиною.

Назавжди залишаться з нами його мудрі емоційні книжки, прекрасні пісні, добрі справи.

Вічна пам’ять!

Колектив

НВДЛ “Веселка”

Члени Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, працівники Секретаріату Комітету висловлюють співчуття рідним і близьким покійного. Пам’ять про Ярему Петровича Гояна назавжди залишиться в серцях кожного з нас, людей, які знали, поважали і цінували талант письменника і видавця, справжнього сина народу України.