Шановні краяни!

Від імені багатотисячної просвітянської громади Прикарпаття звертаємося до громадськості краю підтримати дії державної і церковної влади в Україні, які спрямовані на створення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні і набуття нею автокефалії.

Ініціатором отримання автокефалії Православної Церкви в Україні від Вселенського святійшого патріарха була УПЦ КП, яка від початку 90х неодноразово зверталася з відповідними проханнями до Константинополя.

Для створення єдиної православної церкви України докладали зусилля ієрархи українських православних церков УПЦ КП, УАПЦ, окремі єпископи УПЦ МП, Президенти України: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко.

У квітні 2018 року до Вселенського патріарха святійшого Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні звернувся Президент України Петро Порошенко. Зазначене звернення підтримали 268 депутатів Верховної Ради України.

До Вселенського патріарха з проханням неодноразово навідувався президент Світового Конгресу Українців Євген Чолій. Загальні збори цієї міжнародної координаційної організації українських громад у діаспорі 2016 року офіційно направили Вселенському патріарху відповідне звернення.

Віримо, що цей довгоочікуваний документ стане актом історичної справедливості.

Нова помісна церква стане потужним моральним авторитетом у суспільстві, довершить утвердження на віки незалежності і самостійності України у духовному вимірі.

Ухвалено 28.09.2018 р. на засіданні правління ІваноФранківського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка

Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,

голова ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, народний депутат України

ІІІ скликань