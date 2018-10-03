Шановні краяни!
Від імені багатотисячної просвітянської громади Прикарпаття звертаємося до громадськості краю підтримати дії державної і церковної влади в Україні, які спрямовані на створення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні і набуття нею автокефалії.
Ініціатором отримання автокефалії Православної Церкви в Україні від Вселенського святійшого патріарха була УПЦ КП, яка від початку 90х неодноразово зверталася з відповідними проханнями до Константинополя.
Для створення єдиної православної церкви України докладали зусилля ієрархи українських православних церков УПЦ КП, УАПЦ, окремі єпископи УПЦ МП, Президенти України: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко.
У квітні 2018 року до Вселенського патріарха святійшого Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні звернувся Президент України Петро Порошенко. Зазначене звернення підтримали 268 депутатів Верховної Ради України.
До Вселенського патріарха з проханням неодноразово навідувався президент Світового Конгресу Українців Євген Чолій. Загальні збори цієї міжнародної координаційної організації українських громад у діаспорі 2016 року офіційно направили Вселенському патріарху відповідне звернення.
Віримо, що цей довгоочікуваний документ стане актом історичної справедливості.
Нова помісна церква стане потужним моральним авторитетом у суспільстві, довершить утвердження на віки незалежності і самостійності України у духовному вимірі.
Ухвалено 28.09.2018 р. на засіданні правління ІваноФранківського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка
Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,
голова ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, народний депутат України
ІІІ скликань