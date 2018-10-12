14 жовтня — День захисника України

Для українців Покрова Пресвятої Богородиці — найшанованіше чотириєдине свято. Бо це ще й День українського козацтва, День заснування Української Повстанської Армії і День захисників Вітчизни. Це ніби ланка зв’язку поколінь, яка з’єднує і об’єднує нашу націю в історичному просторі в одне нероздільне ціле. І в це свято, як і щодень, наші воїни на східному фронті захищають незалежність і територіальну цілісність України від російського агресора, доводять це важкою ратною працею.

Слава героям!