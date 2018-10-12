Три слова Правди і Надії

Тож запам’ятаймо
Три потрібні слова,
Де з’єдналась правда
І надія щира.
Гордої звитяги
В них міцна основа.
Ті слова — це Військо,
Мова наша й Віра.
Щоб ворожі зграї
Оком не косили,
Щоб відчув загарбник:
Нас чіпать не можна, —
Треба, щоб були в нас
Непоборні сили,
Треба, щоб всі знали —
Ми непереможні.
А іще — щоб рідне
Українське слово
На вустах розквітло
З заходу до сходу.
Хай єднає душі
Слів протяжне соло.
Бо — немає мови,
То — нема й народу.
Хай воскресне, врешті,
Віра — Божа справа,
Повноцінно править
В українськім Храмі.
Хай з віків прадавніх
Повернеться правда
Й втішить нас Спаситель
У небесній рамі.
Три пророчі слова —
Без страхів й печалі.
Хай не затушкує
Їх зневіра сіра.
А вони — мов клятва,
Як життя скрижалі.
Пам’ятаймо чітко:
Військо, Мова й Віра.
Вадим КРИЩЕНКО
4 жовтня 2018 року