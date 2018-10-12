Три слова Правди і Надії

Тож запам’ятаймо

Три потрібні слова,

Де з’єдналась правда

І надія щира.

Гордої звитяги

В них міцна основа.

Ті слова — це Військо,

Мова наша й Віра.

Щоб ворожі зграї

Оком не косили,

Щоб відчув загарбник:

Нас чіпать не можна, —

Треба, щоб були в нас

Непоборні сили,

Треба, щоб всі знали —

Ми непереможні.

А іще — щоб рідне

Українське слово

На вустах розквітло

З заходу до сходу.

Хай єднає душі

Слів протяжне соло.

Бо — немає мови,

То — нема й народу.

Хай воскресне, врешті,

Віра — Божа справа,

Повноцінно править

В українськім Храмі.

Хай з віків прадавніх

Повернеться правда

Й втішить нас Спаситель

У небесній рамі.

Три пророчі слова —

Без страхів й печалі.

Хай не затушкує

Їх зневіра сіра.

А вони — мов клятва,

Як життя скрижалі.

Пам’ятаймо чітко:

Військо, Мова й Віра.

Вадим КРИЩЕНКО

4 жовтня 2018 року