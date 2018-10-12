Українські газети на російському папері

Петро АНТОНЕНКО

Заходжу днями в Чернігові у поліграфічно-видавничий комплекс “Десна”, де друкують майже всі обласні і більшу половину районних газет. Тут же понад 6 років друкую власну обласну газету “Світ-інфо”.

Йду замовляти друк чергового числа. А в столі замовлень знову “порадували”: газетний папір вчергове подорожчав. Наче й не набагато, на гривню, — був по 27 гривень кілограм, став по 28. Але біда в тому, що дорожчає він, особливо цьогоріч, безперервно, щомісяця, а то й частіше. Ще у квітні коштував 17 гривень, а тепер ось нова ціна, що, між іншим, — по 28 тисяч за тонну. Позаторік кілограм коштував 14 гривень. За якісь два роки — подорожчання удвічі, на 100 %!

Пригадую не такі далекі часи, коли ціна була 5—6 гривень. Ну, це коли й долар коштував стільки ж, а якщо сьогодні він по 28 гривень, така й ціна паперу. А чому така, бо він імпортний, значить, закуповують його за валюту. Ось де корінь зла!

У нашому видавництві давно вже друкують газети лише на імпортному папері. Звідки везуть? Було, завозили з Польщі, Фінляндії. Зараз же рядами стоять здоровезні рулони — з Росії. Комбінат “Волга”, що в місті Балахна Нижегородської губернії. Інколи буває з Кондопоги, теж з Росії.

Виявляється, в Україні немає жодного грама власного газетного паперу. Свого часу його намагався випускати паперовий комбінат у Жидачеві на Львівщині. Не пішло: папір був якийсь сіренький, швидко рвався. Може, якось би й поліпшили якість, але, схоже, це виробництво “задавили” ті, хто гріє руки на експорті, — чи то папір із Росії, чи картопля з Єгипту або Туреччини.

“Треба розірвати дипломатичні відносини з агресором — Росією. Треба припинити з Росією будь-які економічні й торгові зв’язки”. Дуже гарні гасла, які чути звідусіль, і вони цілком правильні. Але давайте тоді налагодимо імпорт того, чого чомусь не виробляємо, бодай з інших країн, а не з Росії. І виробляймо більше нашого. Хоча б газетний папір. Ніхто не каже спорудити по паперовому заводу в кожній області, але хоча б кілька на величезну Україну можна? Хоча б у лісових областях, бо ще ж не весь ліс вирізали до пня і вивезли за кордон.

А поки що — найпатріотичніші українські газети, зокрема й ті, що друкують означені вище гасла, друкують їх на російському папері.