Георгій ЛУК’ЯНЧУК

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85 днів триває Міжнародна акція “Запали свічку пам’яті” на відзначення 85-х роковин Голодомору 1932—1933 років в Україні. Свічки запалюють щодня в різних частинах світу, об’єднуючи українців та друзів України задля пам’яті про невинні жертви політики геноциду сталінського режиму, на повагу до прав людини на життя та історичної відповідальності людства щодо перешкоджанню геноциду будь-де у світі.

12 листопада 2018 року Меморіал жертв Голодомору презентував англомовну версію збірника Міжнародної науково-практичної конференції “Голодомор 1932—1933 років: втрати української нації” у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС для представників іноземних дипломатичних представництв в Україні та українських дипломатів, з метою підвищення обізнаності з історії Голодомору серед співробітників дипломатичних установ. Українськомовний збірник матеріалів конференції вийшов друком 2017 року, а Міжнародну науково-практичну конференцію “Голодомор 1932—1933 років: втрати української нації” провів Національний музей “Меморіал жертв Голодомору” роком раніше на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за підтримки Фундації Українського Голодомору-Геноциду (Чикаго, США) й Громадського комітету з вшанування пам’яті жертв Голодомору-Геноциду 1932—1933 років в Україні. Науковий збірник призначений для використання в роботі з поширення за кордоном інформації про геноцид української нації в 1930-х роках. У заході взяли участь заступник директора Дипломатичної академії Наталія Шульга, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” Олеся Стасюк, головний зберігач фондів Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” Ніна Лапчинська, науковці, представники музеїв та громадських організацій, усі, хто вивчає і цікавиться історією Голодомору. Учасники зустрічі обговорили гостру потребу продовжувати дослідження втрат української нації через штучно сплановані голодомори, долучати до вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів широку громадськість в Україні і світі. Голодомор геноцидом українців визнають ті демократичні держави, парламенти яких усвідомлюють, що це був злочин проти людства. Вони керуються гаслом “історія повинна нас вчити”. До них долучаються нові країни, оскільки завдяки відкриттю архівів доступними стають свідчення про Голодомор… Про Голодомор у світі знали давно завдяки величезній роботі місцевих українських організацій і таких дослідників, як Джеймс Мейс, інших науковців і журналістів, але не мали точних відомостей про його геноцидний характер щодо українського народу. Тому такою важливою є нинішня просвітницька робота. За останні роки завдяки спільним зусиллям українських дипломатів та діаспори таки вдалося досягти значних результатів у донесенні світові історичної правди. Світ починає усвідомлювати справжню історичну сутність Голодомору, тоталітарну систему Радянського Союзу, Сталіна, й головне — те, що нині політику московського терору продовжує Путін. Паралелі між Голодомором, організованим Сталіним, і нинішньою агресією путінської Росії сприяють міжнародному визнанню Великого голоду геноцидом українців. Це допомагає аргументувати й пояснювати нинішні події, пов’язуючи їх із минулим штучно організованим голодом, адже Росія тодішня і Росія нинішня залишаються агресорами. Росія завжди хотіла і, розв’язавши нинішню гібридну війну, знову хоче мати контроль над Україною і українцями.

Усвідомлення і визнання державами світу справжньої сутності штучного голоду в Україні у 1932—1933 роках потребує постійної роботи з парламентами, урядовими структурами та громадськими організаціями у всіх державах світу. Саме завдяки системним зусиллям МЗС і громадських організацій діаспори люди різних країн нині знають більше про цей страшний злочин проти людства і про сатанинську роль у цьому Сталіна, Кагановича, Петровського… Презентація наукового збірника, яка відбулася в рамках відзначення 85-х роковин Голодомору-геноциду, теж є важливою частиною благородної місії відновлення пам’яті про мільйони безневинних жертв спланованого тоталітарним комуністичним режимом масового знищення українства на землі.