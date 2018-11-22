Микола ПЕТРЕНКО. Довгі тіні від Голодомору

Тіні від Голодомору

Перейшов — немов за третю гору,

Тільки й тут дігнали, тільки й тут

Довгі тіні від Голодомору,

Довгі тіні зашморгів і пут.

Тільки й тут оте жадання: їсти!

Хоч би щось, не гірше сухаря;

Тільки й тут немає інших істин,

Інша не засвітиться зоря.

Тільки й тут у небі чорна хмара,

Що заступить сонце, мов нема.

Це за що така Господня кара

Наді мною — чи над усіма?

Чорні тіні, наче вовча зграя —

Люті ікла, гострі пазурі:

Це б догризти те, що не вмирає,

Доконати в тій пекельній грі.

Довгі тіні — крізь життя, ще й довші,

Виростають крізь печаль і щем,

Копошаться у темнющій товщі,

Тільки очі блимають вогнем…

Перейду — за славу і неславу,

Перейду таки ж бо, перейду —

На квітучу сонячну галяву.

І спочину: просто упаду!..

Переддень

Мозольна осені ознака —

Вітрами сушена стерня.

Ще голод, чорний вовкулака,

З-під тину квилить, як щеня.

Про нього ще непевні вісті,

Ще тільки відгомін чуток —

Та вже московські кагебісти

Його беруть на повідок:

Учись на білий світ гарчати —

Бо наша визріла доба!

І з ним — від хати і до хати:

Останнє зерня вигріба!..

На втіху владним бузувірам,

Чужим ревнителям добра —

О, він росте, він стане звіром,

Що все на світі позжера!

І вас, раби чужої влади,

Що грабежами звикли жить,

І так завиє із досади,

Що навіть пекло задрижить!..

Під знаком 33

З душі здирати шкіру? Так, дери!

Оголена — вона чесніша втричі:

Моє життя — під знаком 33,

Стражденної і проклятої притчі.

Та я однак до безуму люблю

Вас, хто повік не згоден помирати:

Я не прощу ні небу, ні кремлю

Цієї в чорта купленої дати.

Він мідний гріш у пазусі трима,

З обдертого здира ошматки німба.

Я знаю: гріх. Але гріхів нема

Там, де народ лишається без хліба.

Знак

Вона ходила в села і в міста,

Вона кричала, чорна від нестями, —

Що бачила вогненного хреста,

А на хресті — Марію з колосками!..

Її взяли на допит в гепеу,

Де іроди безжальні та уперті —

Вона і там кричала крізь пітьму,

Що то був знак — знак голоду і смерті!..

Кусник хліба

День такий — що пошматує люто

Серце неоперене твоє:

Кусник хліба дивом роздобуто:

З’їв би сам — так віра не дає.

Принесеш до зболеної хати

Правдами й неправдами всіма:

Всім роздати! Всіх нагодувати!

Де ж той хліб? Жахаєшся: нема!..

Сім корів

Я забути хотів, я умом не дозрів:

Сім корів мов корів — сім голодних корів?

Це мов річку густої смоли перебрів:

Сім корів — що пожерли сім інших корів?

Те і те пригадав — та душі не зігрів:

Сім голодних корів — сім колгоспних корів?

О, вони пожеруть, сім голодних корів, —

І сім ситих корів, і сім Божих корів!..

Мамо, подивися у вікно

Як багато небом нам дано —

Радості, погибелі, нестями:

Мамо, подивися у вікно, —

Там іде малий хлопчак з торбами.

Що він там для тебе приберіг,

Що зібрав на людях, нажебрачив?

Мати вибігає за поріг,

Мати, що аж похлинулась плачем…

Сонце сипле золото луски:

Що ж там, що в тій латаній торбині?

Зібрані на стернях колоски,

Що в хлоп’ячій пам’яті донині…

Кропивне молоко

Ти як отой твій брат на вилах,

На вилах братньої Москви…

Ти виживеш: в дитинних жилах

Тектиме кров із кропиви.

Бо материнське — щезло, зсохло:

Голодний клопіт надарма…

Поміж померлих, вбитих, здохлих,

Однак же — там тебе нема.

Ти виживеш! Направду — дивом,

Бо ж як — ні краплі молока?

Оте твоє питво кропивне

Тебе подосі обпіка.

Чи ж так — душа у тебе вовча,

Їдуча праведна душа?

Ти виживеш, затятий хлопче! —

Сам сатана тебе втіша…

Дівчина із маками

Тридцять третій. І Сула весняна.

Тільки ж душу сумнівом пройма:

Дівчина із маками, Оксана —

Де вона? Під хвилями. Нема…

Може, іншим гірко і завидно,

Може, іншим заздрість зашкребе:

Як тобі під хвилями — там ситно?

Дівчино із класу “Вісім-Бе”.

В царстві нерозгаданих урочищ,

Як твоїй невизрілій красі?

Я прийду — чи ти не залоскочеш,

Дівчино із маками в косі?

Плеще хвиля, плеще хвиля, лащить:

Світом недолюблено тебе.

Краще так — ніж з голоду? Не краще,

Дівчино із класу “Вісім-Бе”…

Вигнанці

Дитинство — а що пригадаю?

Далекі квітучі жалі…

Там нас виганяють із раю,

У пекло — бо ми куркулі.

Бо ми із козацької сотні:

Он поле, діброва, вітряк.

І ми, в переднівку голодні,

І біль, що не втихне ніяк.

Літа у врожайних покосах,

Сльоза по господній щоці…

Ми виросли, купані в росах,

І правди сухар у руці…

І їх також?

І буде Суд — в страшну Господню пору,

І буде Суд — без брехень і облуд:

А як же ті, мерці Голодомору,

Їх теж туди, на той Останній Суд?

І буде їм оскарження найвище —

За ті гріхи, що коїлись-таки:

За колоски з колгоспного стернища,

Морожені з кагатів буряки.

А чи — на чола срібносяйні німби —

Бо ж де подіти ту мертвотну тінь? —

І кожному — ось так! — по скибці хліба:

Хай розкошують в Господа!

Амінь.

Сухар на вибір

Пригадалось — тоді, болю здавнений вимір:

Доля вийшла навстіч — і у неї на вибір

Карамелька й сухар, щось одне лиш, мій хлопче…

Згадка й далі гірчить і забутись не хоче.

В мене правда гірка, то ніхто й не потішить:

Я обрав сухаря — бо він чорний і більший.

Що це — в долі сльоза? Очі сині аж сині!..

Я обрав сухаря — він зі мною й понині…

Прощення

Знов таке — мов сповідь при вині,

При високій славі чи неславі:

Бог простив розбійнику? Я — ні!

Ну хіба що в смертну мить Варавві.

Бог пішов — та чи до злидаря?

Митар запросив у щедру пору…

Я прощу — хто вирвав сухаря

З рук моїх у день Голодомору?

Не прощу за царство крижане,

За оті страшні для батька ґрати…

Бог до Юди: — Поцілуй мене!..

Я не хочу Юду цілувати.

Я свої гріхи розпорошу —

Листям із осикової гілки.

Бог мене осудить: я грішу!..

Що казати — я поет, та й тільки…

Обранець мертвих

Дж. Мейсу

Совість — не тільки гасло,

Честь не погине, ні!

Мертвим довіку вчасно

Гинути у борні.

В сірих голодних німбах,

Зводитись до висот:

Спраглі окрайця хліба —

Щоб не погиб народ!

Мертві, тверді, незримі —

Хто їхній біль обрав?

Ті, що сьогодні з ними

В захисті їхніх прав.

Мертві — в безодню цифри,

Люта зі смертю гра:

Гляньте — старий люципер

Чорну сльозу втира!..

Мертві не дошептали

Праведний Отченаш —

Мертві тебе обрали:

Будь же як голос наш!

Криком кричи в безодні

Вирваних з болю слів —

Там, де ячать голодні

Очі пекельних днів.

Будеш ти нашим дзвоном,

Совістю і пером —

В тюрмах, сибірах, зонах,

Над голубим Дніпром!

м. Львів