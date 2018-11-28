Цьогоріч саме таку назву має книжкова виставка в читальні Народного Дому “Просвіти”.

“П’ять колосків” — це історична повість українки з Канади Любові ВасилівБазюк.

Героями книжки є реальні люди, які пережили голод і в своїх серцях пронесли полум’я правди, щоб розказати молодим поколінням, усім державам світу про те, що запланував наш сусід із півночі зробити з Українським народом.

Тему Голодомору документально розкрито в англомовних виданнях, надісланих українцями діаспори.

Про злочини комуністичного режиму 1932—33 років на Хмельниччині розповідають твори відомих подільських письменників: Василя Горбатюка, Любові Сердунич, Петра Ящука та інших.

Особливої уваги заслуговує документальний фільм “Жнива розпачу”. Вперше світ дізнався про Голодомор в Україні саме з цього фільму, створеного в Канаді 1985 року. Про великий злочин у СРСР свідчать іноземні дипломати та мешканці різних областей тодішньої УРСР, хто не побоявся сказати правду журналістам Канади й США про вимирання українців.

Саме тут звучать слова Уласа Самчука, відомого українського письменника:

Найстрашніша смерть — це смерть від Голоду.

Не дай Бог і ворогові вмирати такою смертю…

Фільм “Жнива розпачу” покажуть у НАДПСУ імені Богдана Хмельницького та ГУ НП у Хмельницькій області.

Власкор