В Україні запроваджено воєнний стан

Із 9-ї години ранку 28 листопада 2018 року в десяти областях (Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська), а також на внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії введено воєнний стан на 30 діб.

Таке рішення прийняли РНБО, Президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко, Верховна Рада України після російської агресії проти кораблів ВМС України, оскільки йдеться про захист і безпеку громадян, безпеку України, її суверенітету і територіальної цілісності.

Зараз Україна, як ніколи, потребує об’єднання всіх сил.

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