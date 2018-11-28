Відкрилась виставка «Гарет Джонс. Щоденник»

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

20 листопада у столичній галереї “Лавра” відкрилася виставка “Гарет Джонс. Щоденник”, присвячена постаті видатного британського журналіста Гарета Джонса, який першим із журналістів розповів світові правду про Голодомор 1932—33 років в Україні.

Гарет Джонс — британський журналіст, який, ризикуючи життям, тричі відвідав радянську Україну в найважчий період її історії. У 1930—1933 роках він, попри заборони НКВД, побачив голод на власні очі і, не вагаючись, розповів про це світу. Однак світ промовчав, політики Заходу не бажали тоді й чути незручну їм історію, а поважні медіа не підтримали журналіста у його боротьбі за правду, продовжуючи публікувати альтернативні мажорні новини, народжені у відділі комуністичної пропаганди в Москві. Проте посіяне Гаретом зерно всетаки проросло та похитнуло рух тоталітарної машини. Журналістські розслідування Гарета згодом стали підґрунтям для написання алегоричного роману “Колгосп тварин” Джорджа Орвелла. Провідником в історію журналіста Гарета Джонса є його щоденник, цитати з якого ілюструють і запускають інформаційні блоки, кожному з яких відповідає певна інсталяція. Таким чином відвідувачі виставки мають можливість зануритися у світ 30х років ХХ століття, дізнатися, за яких умов він робив свої журналістські розслідування, з якими перепонами й відвертою брехнею стикався під час роботи і яким силам йому довелося протистояти в боротьбі за ПРАВДУ про Голодомор в Україні. Та поставити собі найболючіше питання: “Що я можу зробити проти тоталітарної системи? Що я можу протиставити злу?” Організаторами виступили: FILM.UA Group, Kinorob, Amuseum, Український інститут національної пам’яті, Український культурний фонд. Під час презентації експозиції озвучили пропозицію встановити Премію його імені для чесних журналістів, найменувати одну зі столичних вулиць і встановити пам’ятник у Києві британському журналістові, який поплатився за Правду про ГолодоморГеноцид в Україні своїм життям від рук НКВД. 2019 року в міжнародний та український широкий прокат вийде історичний трилер “Гарет Джонс” режисерки Agnieszka Holland, спільного виробництва Польщі (Film Produkcja), України (FILM.UA Group, Kinorob за підтримки Держкіно України) та Великобританії (Boy Jones Films).

У рамках виставки відбулася й презентація фільму Сергія Буковського “Живі”, присвяченого свідченням про Голодомор—Геноцид 1932—33 рр. на час створення фільму ще живих свідків страшної національної катастрофи… Після перегляду фільму була плідна дискусія з режисером та учасниками знімальної групи фільму “Жнива”.

Виставку “Гарет Джонс. Щоденник” із 20 листопада до 10 грудня можна оглянути у Галереї мистецтв “Лавра”, що міститься перед початком стіни КиєвоПечерської лаври…