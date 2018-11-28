ЗАЯВА Центрального правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

Чотири з половиною роки українське суспільство, українське воїнство, українські громадяни-добровольці й волонтери, українська влада й український Президент захищають нашу державу від російської неприхованої агресії проти територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України. Жертвами московської агресії стали тисячі українців. Путінська влада намагається посіяти страх, паніку і зневіру серед нашого суспільства, викликати недовіру до української влади й до національного державного устрою України.

Нині, коли в нашій державі запроваджено воєнний стан, ми, українці, маємо змобілізуватися та об’єднатися заради найголовнішого в нашому житті: захисту суверенної держави і її цілісності.

Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, що є найстарішою в Україні, наймасовішою і найавторитетнішою громадською організацією, напередодні свого 150-річчя рішуче підтримує ухвалу Президента України Петра Порошенка щодо введення в країні воєнного стану.

Закликаємо все українське суспільство, пам’ятаючи наші жертви від Батурина до знищення української держави у 20-х роках минулого століття, до штучних Голодоморів 1932—1933 та 1947 рр., пролиту кров полег­лих захисників на Донбасі, стоячи уже перед очевидною загрозою путінського “русского міра” нашій територіальній цілісності й незалежності, об’єднатися навколо національних цінностей: сильної армії, державної соборності, української мови й ук­раїнської помісної церкви, української культури як визначальних чинників національної ідентичності. Вимагаємо від Президента в умовах воєнного стану зліквідувати промосковські медійні засоби інформаційного впливу на українське суспільство. Видворити з України відвертих адептів “русского міра” Мураєва, Медведчука та Новінського. Закликаємо громадян рішуче протистояти тим агентам п’ятої колони, які рвуться до влади, нехтуючи Конституцією України, яка зобов’язує захищати рідну землю та інтереси її громадян.

Звертаємося до всіх українців в Україні та поза її межами, до урядів і парламентів країн світу всіляко підтримувати курс Української держави на європейську інтеграцію.

Центральне правління ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка