Полтавці взяли участь у всеукраїнській презентації книги «Майдан від першої особи. Регіональний вимір»

Із нагоди п’ятої річниці початку Революції гідності у Національному музеї літератури України презентували видання “Майдан від першої особи. Регіональний вимір”, яку видано за сприяння Українського інституту національної пам’яті (УІНП). До столиці завітали оповідачі, чиї спогади увійшли до випуску, а також науковці, викладачі й громадські діячі, які збирали усні свідчення у регіонах і готували збірник. Зокрема це й перший заступник голови Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” Олег Пустовгар, який координував збір усних свідчень від полтавських майданівців, підготував до видання власні спогади, здійснював відбір інтерв’ю, фото, документів, уклав хронологічну довідку про події Майдану в Полтавській області.

Видання створено у рамках проекту УІНП “Майдан: усна історія”. Проект виник навесні 2014 року, його мета — збір усних свідчень очевидців та учасників Революції гідності. На основі записаних спогадів започатковано серію друкованих видань “Майдан від першої особи”. 2015 року вийшов випуск “45 історій Революції Гідності”, 2016го — “Мистецтво на барикадах”.

Книжка “Майдан від першої особи. Регіональний вимір” складається з 25 розділів — за кількістю регіонів України, розташованих в алфавітному порядку. 2017 року побачила світ перша частина. До неї увійшли регіони від Автономної Республіки Крим до Луганської області.

А цьогоріч УІНП видав і презентував другу частину — від Львівської, Полтавської і до Чернігівської області. До видання увійшло 250 історій від очевидців, фотографії, офіційні документи, дотичні до Майдану, а також міркування і спогади активних учасників полтавського Майдану: Тетяни Авдєєвої, Петра Ворони, Андрія Баранова, Станіслава Коряка, Віри Маслак, Юліана Матвійчука, Олега Пустовгара, Вікторії Родічевої, Віктора Стеблянка, Романа Чабановського, архієпископа Федора.

Олег Пустовгар поділився спогадами і розповів про особливості полтавського Майдану. Висловив думку, що “саме регіональні майдани стали одним із ключових чинників успіху Майдану”. Наголосив на значущості видання, оскільки воно реконструює події місцевих майданів, адже під час Революції столиця перебувала в центрі суспільної уваги, а як відбувались протести в областях — відомо мало. Укладачі заповнюють цю прогалину, формуючи уявлення про Майдан як загальноукраїнське явище. Олег Пустовгар розповів, що протягом 2016 року журналістиісторики Сергій Блавацький і Олександр Бобошко спільно з волонтерами Полтавської “Просвіти” збирали відеоспогади полтавських учасників Майдану. Він зазначив, що протягом 2017 року за участю учасників і свідків подій листопада 2013го—лютого 2014 рр. на Полтавщині у ефір вийшло близько двадцяти цікавих телепередачспогадів, а радіослухачам запропонували 39 передач “Нова доба”. “Кожен охочий може переглянути чи прослухати ці спогади тоді, коли йому зручно. Аби зберегти пам’ять про ті революційні місяці, “Просвіта” зініціювала оприлюднення цих передач у YouTube”, — повідомив Олег Пустовгар.

“Наше завдання, зокрема проекту “Майдан: усна історія”, який реалізує Український інститут національної пам’яті вже п’ять років поспіль, — зібрати базу, архів усної історії, щоб кожен охочий і зацікавлений міг ознайомитися з інформацією, прочитати, згадати й зробити висновки для себе”, — зазначила координатор регіональних записів проекту Тетяна Привалко.

Пресцентр Полтавського ОО ВУТ “Просвіта”