Просвітянська Херсонщина

Олег ОЛЕКСЮК,

голова правління Херсонського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Починаючи з нинішнього травня просвітяни Херсонщини проводять заходи, присвячені 150-річчю Матері-Просвіти. Часто вони поєднані з іменем Кобзаря: активістами Нової Каховки, Олешок, Білозерки та Новотроїцька проведені культурно-масові заходи, на яких закликали поширювати просвітянську справу в Південній Україні.

Правління обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка спільно з Комунальним закладом “Центр туристськокраєзнавчої творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради провели обласний заочний творчий конкурс, присвячений Року української мови в Україні та 150річчю ВУТ “Просвіта”. У конкурсі взяла участь учнівська молодь з 11 районів та 5 міст Херсонської області. Слід відзначити високий рівень, якість та оригінальність робіт учнів та учнівських колективів закладів освіти м. Херсон, Нова Каховка, Гола Пристань, Білозерського, Генічеського, Голопристанського, Каланчацького, Каховського та Новотроїцького районів. Всі лауреати І, ІІ та ІІІ премій отримали дипломи та цікаві подарунки.

Восени обласним правлінням спільно з Голопристанською районної державною адміністрацією та Голопристанською районною радою за підтримки народного депутата України Федора Негоя та Центрального Правління ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка було організовано та проведено відкритий благодійний конкурсфестиваль українського слова “Відлуння душі” пам’яті поетеси та просвітянки Наталі Коломієць. Змагалися близько 300 учасників з Херсонської, Миколаївської, ІваноФранківської, Львівської та Київської областей. 65 переможців цього конкурсуфестивалю отримали дипломи та цінні подарунки від організаторів. А в Каховці відбулася Всеукраїнська науковопрактична краєзнавча конференція “Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка”. Цьогорічний краєзнавчий форум традиційно відбувся напередодні Дня міста Каховки і не обійшов увагою 100річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки, 95річчя створення Каховського району, 150річчя ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, 145річчя від дня заснування Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Аудиторія конференції була доволі чисельною та представлена вісьмома краями України, зокрема Запорізькою (м. Запоріжжя, Мелітопольський район), Кіровоградською (м. Кропивницький), Херсонською (м. Херсон, смт Нижні Сірогози, м. Каховка, смт АсканіяНова, смт Новотроїцьке, смт Нова Маячка, м. Скадовськ, м. Нова Каховка, Нововоронцовський район, с. Каїри Любимівської ОТГ), Миколаївською (м. Первомайськ, м. Миколаїв, Новобузький та Новоодеський райони), Хмельницькою (м. Кам’янецьПодільський), Житомирською областями (м. Бердичів) та м. Київ.

Протягом вересня та жовтня Правління Херсонського ОО ВУТ “Просвіта” спільно з управлінням освіти Каховської міськради організували та провели міський конкурс читців творів поетівпросвітян “Запалені серця”. У жовтні спільно з обласною науковою універсальною бібліотекою імені Олеся Гончара було організовано вечір пам’яті поетесипросвітянки Валентини Наумич з презентацією першого тому з Повного зібрання творів у двох томах. Нині готується до друку другий том творів поетеси. Також у жовтні спільно з українським культурним центром Херсонського державного університету провели вечір пам’яті поетапросвітянина, члена НСПУ, колишнього політв’язня Миколи Василенка, який нещодавно пішов у засвіти. Нинішня осінь зібрала і згуртовувала просвітян та шанувальників рідної мови в Каховці та Херсоні на урочистостях, присвячених 150річчю ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. В заходах взяли участь близько 700 мешканців смаглявої Таврії, активна повсякденна праця просвітян була відзначена Почесними Грамотами Херсонської облдержадміністрації, Департаменту освіти, науки та молоді ХОДА та Департаменту культури, туризму та курортів ХОДА. Також були вручені нагороди від Херсонського міськвиконкому та Каховської міськради. Почесними грамотами ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка відзначено роботу голови Олешківської міської організації ВУТ “Просвіта”, ветерана АТО Івана Реуцького, голови Іванівської районної організації ВУТ “Просвіта”, поета Володимира Назаренка, голови Каланчацької районної організації ВУТ “Просвіта”, поета Анатолія Суганяка, голови Новотроїцької районної організації ВУТ “Просвіта”, поетеси Галини Добровольської, голови Нововоронцовської районної організації ВУТ “Просвіта”, краєзнавця Олега Тимкова, голови ревізійної комісії ХОО ГО “Молода Просвіта”, адвоката Наталії Мудролюбової, відповідального секретаря Правління ХОО ВУТ “Просвіта”, бібліотекарябібліографа Оксану Олексюк та члена Правління ХОО ВУТ “Просвіта”, завідувача краєзнавчого відділу Херсонської обласної наукової універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара, краєзнавця Оксану Токовило. Найвищою нагородою Товариства — медаллю “Будівничий України” нагороджено 97річного просвітянина, кандидата філологічних наук, почесного громадянина міста Херсон, літературознавця Павла Параскевича та голову Каховської міської організації ВУТ “Просвіта”, начальника управління освіти Каховської міськради, краєзнавця Михайла Гончара. У загальноосвітніх закладах Херсона та Каховки, Новотроїцького, Білозерського, Каланчацького, Горностаївського, Генічеського, Скадовського та Голопристанського районів протягом другого півріччя 2018 року просвітяни Херсонщини презентували нові книги Галини Добровольської (поетична збірка “Камертон душі”), Олега Олексюка (поетичні збірки “Не все безжально знищили літа” та “Я для мами намалюю”), Оксани Олексюк (біобібліографічний покажчик “Від арії струмка до симфонії ріки…”) та Анатолія Кичинського (поетична збірка “Жива і скошена тече в мені трава”). Книгу Валентини Коваленко “Літопис Інгулецької ЗОШ ІІІІ ступенів Білозерської районної ради Херсонської області” презентували у Білозерці та у рідній Інгулецькій школі.

Цим поширення ідей “Просвіти”, якій 8 грудня виповнюється 150 років, не завершується. Вже 1 грудня розпочав свій поступ новий культурнопросвітницький проект “Українська хата талантами багата”, який щомісяця за сприяння обласної наукової універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара буде знайомити шанувальників рідної мови та українського мистецтва з талановитими особистостями краю. Шануймо свої самоцвіти! Єднаймося в лавах славетної “Просвіти”!!!