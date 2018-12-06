Воїнам Світла

Звернення до українських моряків, яких російські агресори злочинно захопили в полон

Дорогі сини й онуки — гордість і слава ВМС України!

Сьогодні ваші імена знають вся Україна і світ. Своєю мужністю і витримкою ви не дозволили “божевільному з ядерною кнопкою” Путіну розпочати масштабне вторгнення російських військ в Україну з метою пробити сухопутний коридор в 100—120 км уздовж Азовського узбережжя, який би з’єднав фашистську Росію з анексованим Кримом і виходом до Придністров’я, де перебуває військова база агресора, а можливо, і повної окупації південно-східних областей України (підтвердженням цього є карти ГШ ЗС РФ). Це своєю чергою створило б реальну загрозу воєнної агресії Росії проти всієї Східної Європи. Світ міг опинитися на межі ядерної війни.



25 листопада 2018 року за наказом Путіна ЗС Росії вчинили неприхований провокаційний акт воєнної агресії проти України — збройний напад на корабельну групу Військово-Морських Сил ЗС України в Керченській протоці (у нейтральних водах), у якому взяли участь десять військових катерів, а також бойові гелікоптери і літаки ВКС РФ. Після застосування зброї, зокрема і випущених некерованих ракет з літака на ураження та пошкодження українських військових катерів і поранення моряків, війська спеціального призначення ФСБ РФ захопили два катери і буксир і взяли в полон 24 українських моряки і офіцери, які наразі незаконно заарештовані і перебувають у слідчих ізоляторах Росії.

На момент збройного нападу на українські катери МО Росії вздовж державного кордону України, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, в анексованому Криму розгорнуло наземне угруповання загальною чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців, близько 1400 артилерійських і ракетних систем залпового вогню, 900 танків, 2300 бойових броньованих машин, понад 500 літаків та 300 вертольотів. В акваторіях Чорного, Азовського, Егейського морів перебувало понад 80 кораблів і 8 підводних човнів, зокрема ударних — 23 кораблі і 6 підводних човнів.

Шановні моряки, старшини, мічмани і офіцери, хоч би що вам говорили російські слідчі, прокурори, судді та політикани в Україні, ви діяли високопрофесійно, законно, відповідно до норм міжнародного морського права та чинних договорів! Жодних злочинів проти Росії чи на її території ви не вчиняли!

Згідно з Женевською конвенцією “Про поводження з військовополоненими” від 12 серпня 1949 року (ратифікована Україною, Закон № 3413-ІV від 08.02.2006 р.), ви є військовополоненими. Ви не можете бути ні підозрюваними, ні обвинуваченими, ні засудженими за Кримінальним кодексом РФ.

На вашому боці Правда, а значить, і Бог! Пам’ятайте: “Бог не в силі, Бог у правді!”

Свого часу комуністична пропаганда Радянського Союзу вигадала міф про 28 героїв-панфіловців, які 1941 року захищали Москву від німецько-фашистських загарбників…

Ви — 24 Воїни Світла — не міф! Ви реальні люди:

Із бронекатера “Бердянськ”:

Роман Мокряк, лейтенант, 1986 р. н., Кіровоградська область;

Юрій Без’язичний, старший матрос, 1990 р. н., Одеська область;

Андрій Артеменко, старший матрос, 1994 р. н., Кіровоградська область;

Андрій Ейдер, матрос, 1999 р. н., Одеса;

Богдан Головаш, старший матрос, 1996 р. н., Полтавська область;

Денис Гриценко, капітан 2 рангу, 1984 р. н., Миколаїв.

Із бронекатера “Нікополь”:

Богдан Небилиця, старший лейтенант, 1994 р. н., Сумська область;

В’ячеслав Зінченко, старший матрос, 1998 р. н., Кишинів;

Сергій Цибізов, матрос, 1997 р. н., Хмельницька область;

Сергій Попов, капітан-лейтенант, 1991 р. н., Донецька область;

Владислав Костишин, 1994 р. н.,

Черкаська область;

Андрій Оприско, старший матрос, 1971 р. н., Львівська область.

Із рейдового буксира “Яни Капу”:

Олег Мельничук, старшина, 1995 р. н., командир рейдового буксира, Черкаська область;

Михайло Власюк, старший матрос, 1984 р. н., Київ;

Віктор Безпальченко, старший матрос, 1987 р. н., Херсонська область;

Володимир Терещенко, старший матрос, 1994 р. н., Дніпро;

Євген Семідоцький, матрос, 1998 р. н., Луганська область.

Додатково на борту перебували:

Володимир Лісовий, капітан 3-го рангу, Севастополь;

Андрій Шевченко, мічман;

Володимир Варімез, старший матрос, 1992 р. н., Одеська область;

Сергій Чуліба, старшина, 1992 р. н., Херсонська область;

Юрій Будзило, мічман, 1972 р. н., Одеса.

А також мої колеги — два офіцери військової контррозвідки СБУ, один із яких отримав тяжке поранення (їхніх прізвищ не називаю з відомих причин).

Ви — 24 Воїни Світла — справжні герої-українці, які захищають не лише Україну, а й усю Європу від кровожерливої фашистської Росії — останньої імперії Зла. Сподіваюся, що Європа нарешті зрозуміє це!

Пораненим бажаю якнайшвидшого одужання!

Весь світ — від звичайних простих людей і до міжнародних організацій — став на вашу підтримку, захист і вимагає негайного звільнення вас із російського полону. Українці по всій території нашої країни і за її межами, ваші бойові побратими з передової лінії фронту підтримують вас і ваших рідних, хто як тільки може. Від зворушливих теплих слів і вчинків людей на вашу адресу на очах з’являються сльози…

Як батько трьох дітей і дід чотирьох онуків (старшому — 17 років), який пережив поранення молодшого сина (38 років) у зоні бойових дій АТО, я вас усіх пригортаю до свого серця, щоб захистити і вберегти, низько вклоняюся в ноги вашим батькам за те, що виховали таких синів — вірних захисників нашої рідної неньки — України.

Спільними зусиллями ми звільнимо вас із лап дикої ординської Московії! Ваше звільнення, як і звільнення всіх українських політв’язнів, має стати першочерговим завданням Президента України Петра Порошенка і світової спільноти!

Це буде нелегко. Вас захопив у полон режим, яким майже 20 років керує, за висновками експертів, психопат, що страждає на манію величі й маніакальний страх за своє життя, всесвітній брехун, убивця, терорист чекіст із риб’ячими очима — Путін, а за твердженням богословів — Антихрист, у якого ввійшов Сатана, що мріє стати Володарем Світу. Не бути цьому!

Путін такий боягуз, що навіть побоявся поговорити по телефону з нашим Президентом Петром Порошенком з приводу вашого звільнення.

Дорогі моряки і мої колеги з військової контррозвідки, на вас чинитиметься найрізноманітніший моральний, психологічний, психічний, не виключаю, що і фізичний тиск із застосуванням тортур і психотропних речовин, щоб вибити з вас неправдиві свідчення, схилити перейти на бік ворога та змусити зачитати продиктовані вам політичні заяви (що категорично заборонено Женевською конвенцією). Звісно, будуть і спроби завербувати вас таємними агентами ФСБ або ГРУ. В такому випадку ви знаєте, що робити.

Згідно із зазначеною Конвенцією (ст.17), ви як військовополонені під час допиту мусите повідомити лише своє прізвище, ім’я, дату народження, військове звання, особовий номер і номер військової частини. І жодного слова більше!

“Кожний військовополонений під час допиту зобов’язаний повідомити лише своє прізвище, ім’я та військове звання, дату народження та армійський, полковий, особовий чи серійний номер або, якщо цього немає, іншу рівноцінну інформацію. Якщо він свідомо порушує це правило, то цим він може зумовити обмеження переваг, які надаються відповідно до його звання або статусу.

Будь-які фізичні чи моральні тортури та будь-яка інша форма примусу не можуть застосовуватися до військовополонених для одержання від них будь-яких відомостей. Військовополоненим, які відмовляються відповідати, не можна погрожувати, не можна їх ображати, переслідувати або вдаватися до обмежень їхніх прав.

Допит військовополонених здійснюється мовою, яку вони розуміють” (стаття 17 Женевської конвенції).

Відчуття страху — це нормальна психологічна реакція здорового організму. Витримайте, не зламайтесь! Так, це буде дуже тяжко, особливо якщо врахувати сучасні “медичні методи” обробки свідомості людини під глибоким сеансом гіпнозу і застосуванням психотропних речовин. Фізично людину вбити легко, але зламати її Дух, силу волі, не під силу нікому, окрім неї самої.

Вірю, що ви не зламаєтесь!

В умовах полону ваша найсильніша зброя — це незламна віра у своє звільнення, за яке бореться весь цивілізований світ, та непохитна віра у нашу спільну Українську Перемогу.

Посміхайтесь у вічі своїм ворогам! На вашому боці Правда і Бог, ваші рідні й українці, Україна і світ!

Ми, українці, вистоїмо у війні з російським агресором, здобудемо перемогу над ворогом і повернемо до складу України анексований Крим і окуповані території Донбасу.

Вітаю вас, дорогі Воїни Світла, і всіх українців із Духовною незалежністю України — наданням Вселенським патріархатом Томосу про автокефалію Українській православній церкві!

Слава Україні! Героям-морякам Слава! Слава Нації! Смерть ворогам!

Волю українським військовополоненим і політв’язням, які перебувають у російських катівнях і тюрмах!

З великою вдячністю, повагою і любов’ю до вас

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,

Герой України, генерал-лейтенант СБУ, почесний голова Спілки офіцерів України