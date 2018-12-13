Указ Президента України №420/2018

Про відзначення державними нагородами України членів Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка

За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, багаторічну просвітницьку діяльність та з нагоди 150-річчя заснування товариства “Просвіта” постановляю:

Нагородити орденом Свободи

МОВЧАНА Павла Михайловича — голову товариства,

м. Київ.

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

ПЕТРЕНКА Миколу Євгеновича — письменника, члена Національної спілки письменників України, м. Львів.

Нагородити орденом “За заслуги” І ступеня

НЕСТЕРЧУКА Миколу Трохимовича — заступника голови, відповідального секретаря товариства, м. Київ.

РІЗНИКОВА Олексу Сергійовича — письменника, члена Національної спілки письменників України, м. Одеса.

Нагородити орденом “За заслуги” II ступеня

КУЛЬЧИНСЬКОГО Миколу Георгійовича — голову Полтавського обласного об’єднання;

ЧУБАТУ Дарію Дмитрівну — голову Тернопільського міського об’єднання.

Нагородити орденом “За заслуги” III ступеня

ГЛАГОЛЮКА Василя Петровича — голову Коломийського міськрайонного об’єднання, Івано-Франківська область;

ЛЯМЦЕВА Костянтина Костянтиновича — члена правління Запорізького обласного об’єднання;

ОСАДЧУК Оксану Романівну — голову Городенківського районного об’єднання, Івано-Франківська область;

ПОПАДЮКА Мирослава Петровича — голову Снятинського районного об’єднання, Івано-Франківська область;

САВЧУКА Остапа Васильовича — голову Чернівецького обласного об’єднання;

ЦИМБАЛЮКА Миколу Івановича — завідувача відділу товариства, м. Київ;

ЧЕРНЯХІВСЬКОГО Олексія Івановича — голову контро­льно-ревізійної інспекції Товариства, м. Київ.

Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня

ЛЮДКЕВИЧ (БІЛОУС) Марію Йосипівну — письменницю, члена Національної спілки письменників України,

м. Львів;

САДОВСЬКУ Галину Дмитрівну — заступника голови правління Тернопільського міського об’єднання.

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

БІЧУЮ Ніну Леонідівну — письменницю, члена Національної спілки письменників України, м Львів;

КОСАРЄВУ Мирославу Йосипівну — відповідального секретаря Рівненського обласного об’єднання;

КУЦ Галину Миколаївну — члена Харківського обласного об’єднання;

ЦУРКАН Людмилу Вікторівну — методиста Миколаївського науково-методичного центру управління Миколаївської міської ради.

Присвоїти почесне звання

“Заслужений працівник культури України”

ГАНДЗЮКУ Юрію Михайловичу — члену Центрального правління товариства, м. Київ;

ЗАСТАВНОМУ Євгену Васильовичу — директорові дитячої музичної школи с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району Львівської області;

ОЛЕКСЮКУ Олегу Васильовичу — голові Херсонського обласного об’єднання;

ПАЛИНСЬКОМУ Віктору Івановичу — голові секретаріату Львівської організації Національної спілки письменників України.

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

7 грудня 2018 року