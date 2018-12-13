Указ Президента України №420/2018

Про відзначення державними нагородами України членів Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка
За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, багаторічну просвітницьку діяльність та з нагоди 150-річчя заснування товариства “Просвіта” постановляю:
Нагородити орденом Свободи
МОВЧАНА Павла Михайловича — голову товариства,
м. Київ.
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
ПЕТРЕНКА Миколу Євгеновича — письменника, члена Національної спілки письменників України, м. Львів.
Нагородити орденом “За заслуги” І ступеня
НЕСТЕРЧУКА Миколу Трохимовича — заступника голови, відповідального секретаря товариства, м. Київ.
РІЗНИКОВА Олексу Сергійовича — письменника, члена Національної спілки письменників України, м. Одеса.
Нагородити орденом “За заслуги” II ступеня
КУЛЬЧИНСЬКОГО Миколу Георгійовича — голову Полтавського обласного об’єднання;
ЧУБАТУ Дарію Дмитрівну — голову Тернопільського міського об’єднання.
Нагородити орденом “За заслуги” III ступеня
ГЛАГОЛЮКА Василя Петровича — голову Коломийського міськрайонного об’єднання, Івано-Франківська область;
ЛЯМЦЕВА Костянтина Костянтиновича — члена правління Запорізького обласного об’єднання;
ОСАДЧУК Оксану Романівну — голову Городенківського районного об’єднання, Івано-Франківська область;
ПОПАДЮКА Мирослава Петровича — голову Снятинського районного об’єднання, Івано-Франківська область;
САВЧУКА Остапа Васильовича — голову Чернівецького обласного об’єднання;
ЦИМБАЛЮКА Миколу Івановича — завідувача відділу товариства, м. Київ;
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО Олексія Івановича — голову контрольно-ревізійної інспекції Товариства, м. Київ.
Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня
ЛЮДКЕВИЧ (БІЛОУС) Марію Йосипівну — письменницю, члена Національної спілки письменників України,
м. Львів;
САДОВСЬКУ Галину Дмитрівну — заступника голови правління Тернопільського міського об’єднання.
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
БІЧУЮ Ніну Леонідівну — письменницю, члена Національної спілки письменників України, м Львів;
КОСАРЄВУ Мирославу Йосипівну — відповідального секретаря Рівненського обласного об’єднання;
КУЦ Галину Миколаївну — члена Харківського обласного об’єднання;
ЦУРКАН Людмилу Вікторівну — методиста Миколаївського науково-методичного центру управління Миколаївської міської ради.
Присвоїти почесне звання
“Заслужений працівник культури України”
ГАНДЗЮКУ Юрію Михайловичу — члену Центрального правління товариства, м. Київ;
ЗАСТАВНОМУ Євгену Васильовичу — директорові дитячої музичної школи с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району Львівської області;
ОЛЕКСЮКУ Олегу Васильовичу — голові Херсонського обласного об’єднання;
ПАЛИНСЬКОМУ Віктору Івановичу — голові секретаріату Львівської організації Національної спілки письменників України.
Президент України
П. ПОРОШЕНКО
7 грудня 2018 року